Более 5000 респондентов из всех регионов России назвали треки, под которые готовы веселиться на новогоднем корпоративе. "Работа.ру" и аудиосервис "Сберзвук" выбрали из ответов самые популярные композиции и объединили их в плейлист.

На первом месте в рейтинге — легендарный трек "Новый год к нам мчится" от группы "Дискотека Авария", который дарит россиянам атмосферу приближающегося праздника уже два десятилетия. Его выбрал 31% опрошенных. На второй строчке традиционная "В лесу родилась ёлочка" — за неё свои голоса отдали 27% россиян. На третьей позиции — ABBA с хитом Happy New Year, который выбрало 20% респондентов.

Четвёртое место занимает всегда актуальная классика 1956 года — заключительная песня фильма Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" "5 минут" в исполнении Людмилы Гурченко (8%). Затем с небольшим отрывом следует Верка Сердючка с тематическим треком "Новый год" (7%). В десятку лучших композиций для декабрьского корпоратива также вошла песня Jingle Bells, изначально написанная американским композитором Джеймсом Лордом Пирпонтом для Дня благодарения 1857 года.

Кроме того, россияне упомянули полный праздничных надежд трек "Новый год" из начала нулевых от коллектива "Стекловата", созданного продюсером группы "Ласковый май" Сергеем Кузнецовым. Клип на эту песню был задуман авторами как поздравление для детей из детского дома. Среди прочего в списке топовых композиций для новогодней вечеринки — одна из самых знаменитых праздничных песен постсоветского пространства, написанная на стихи Андрея Дементьева, — "Новогодние игрушки".