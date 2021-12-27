Семья из четырёх человек найдена убитой в Красноярском крае
Среди них двое детей и двое взрослых. У всех колото-резаные ранения.
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В городе Канске Красноярского края найдена убитой семья из четырёх человек. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
"На месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела", — сообщили следователи.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии". На месте работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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