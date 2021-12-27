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Семья из четырёх человек найдена убитой в Красноярском крае

Среди них двое детей и двое взрослых. У всех колото-резаные ранения.

27 декабря, 03:36

© Pixabay

В городе Канске Красноярского края найдена убитой семья из четырёх человек. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"На месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела", — сообщили следователи.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии". На месте работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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