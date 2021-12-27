Семья из четырёх человек найдена убитой в Красноярском крае

В городе Канске Красноярского края найдена убитой семья из четырёх человек. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"На месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела", — сообщили следователи.