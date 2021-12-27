Глава МВД Британии Дэмиан Хайндс включил Россию в список "враждебных государств"

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что Россия, Китай и Иран "враждебно настроены" по отношению к Соединённому Королевству. Журналист газеты The Telegraph попросил чиновника назвать самые "вызывающе враждебные государства, с которыми сталкивается Британия".

"Три страны, которые я упомянул, обладают физическим человеческим потенциалом, у них большое присутствие в киберпространстве. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов… Трудно дать исчерпывающий список", — ответил Хайндс.

Министр добавил, что "враждебная" активность Москвы, Пекина и Тегерана также заключается в "наличии шпионов и солдат в режиме ожидания". В качестве четвёртой "враждебной" страны Хайндс назвал КНДР.

Ранее сообщалось, что США и Британия тайно направили на Украину отряд киберэкспертов для "защиты" от России. По данным газеты, американская разведка считает, что Москва якобы может организовать хакерские атаки и выставить лидера Незалежной Владимира Зеленского в неприглядном свете.