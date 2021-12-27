Зубов высказался о причинах поражения сборной России от шведов в стартовом матче МЧМ-2022
Лучшим хоккеистом в составе национальной команды был признан Матвей Мичков, оформивший дубль. Тренер похвалил его "отличный бросок и голевое чутьё", назвав очень талантливым парнем.
Матч Россия – Швеция на МЧМ-2022 © MATT ZAMBONIN / HHOF-IIHF IMAGES
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал поражение команды в стартовом матче чемпионата мира против Швеции. Он отметил, что в следующих играх важно довести до минимума количество неоправданных удалений.
Напомним, российские хоккеисты проиграли со счётом 3:6. При этом они заработали 12 штрафных минут и три шайбы пропустили именно в меньшинстве. Шведы удалялись лишь два раза.
"Для многих из них это первый турнир на таком уровне, но здесь эмоции берут своё. Эти удаления должны быть исключены, и мы это обязательно донесём до ребят", — сказал Зубов журналистам после матча.
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Также он прокомментировал замену вратаря в начале третьего периода при счёте 1:3. Вместо Ярослава Аскарова вышел Егор Гуськов.
"Третий гол можно рассмотреть ещё раз, мы должны собраться и перезагрузиться сегодня и быть готовыми к следующей игре. Решение [о замене вратаря] было принято, сейчас нет смысла его обсуждать", — добавил наставник.
Лучшим хоккеистом в составе сборной России был признан Матвей Мичков, оформивший дубль. Зубов похвалил его "отличный бросок и голевое чутьё", назвав очень талантливым парнем.
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