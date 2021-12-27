Зубов высказался о причинах поражения сборной России от шведов в стартовом матче МЧМ-2022

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал поражение команды в стартовом матче чемпионата мира против Швеции. Он отметил, что в следующих играх важно довести до минимума количество неоправданных удалений.

Напомним, российские хоккеисты проиграли со счётом 3:6. При этом они заработали 12 штрафных минут и три шайбы пропустили именно в меньшинстве. Шведы удалялись лишь два раза.

"Для многих из них это первый турнир на таком уровне, но здесь эмоции берут своё. Эти удаления должны быть исключены, и мы это обязательно донесём до ребят", — сказал Зубов журналистам после матча.

Также он прокомментировал замену вратаря в начале третьего периода при счёте 1:3. Вместо Ярослава Аскарова вышел Егор Гуськов.

"Третий гол можно рассмотреть ещё раз, мы должны собраться и перезагрузиться сегодня и быть готовыми к следующей игре. Решение [о замене вратаря] было принято, сейчас нет смысла его обсуждать", — добавил наставник.