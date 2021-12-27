Экс-депутат Рады Мураев предложил НАТО потребовать от России прекратить расширение ОДКБ
Также украинский политик выразил уверенность, что США готовы к любым условиям сделки с РФ, лишь бы "не допустить её союза с Китаем".
Фото © odkb-csto.org
При обсуждении гарантий безопасности НАТО необходимо потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По мнению парламентария, Североатлантический альянс и Москва намерены разделить сферы влияния в мире.
"Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока (ОДКБ. — Прим. Лайфа), по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения", — предположил Мураев в эфире телеканала "Наш".
Украинский политик уверен, что США готовы к любым условиям сделки с Россией, лишь бы "не допустить её союза с Китаем".
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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