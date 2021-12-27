Экс-депутат Рады Мураев предложил НАТО потребовать от России прекратить расширение ОДКБ

При обсуждении гарантий безопасности НАТО необходимо потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По мнению парламентария, Североатлантический альянс и Москва намерены разделить сферы влияния в мире.

"Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока (ОДКБ. — Прим. Лайфа), по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения", — предположил Мураев в эфире телеканала "Наш".