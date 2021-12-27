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Экс-депутат Рады Мураев предложил НАТО потребовать от России прекратить расширение ОДКБ

Также украинский политик выразил уверенность, что США готовы к любым условиям сделки с РФ, лишь бы "не допустить её союза с Китаем".

27 декабря, 02:22

Фото © odkb-csto.org

При обсуждении гарантий безопасности НАТО необходимо потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По мнению парламентария, Североатлантический альянс и Москва намерены разделить сферы влияния в мире.

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"Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока (ОДКБ. — Прим. Лайфа), по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения", — предположил Мураев в эфире телеканала "Наш".

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Украинский политик уверен, что США готовы к любым условиям сделки с Россией, лишь бы "не допустить её союза с Китаем".

Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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