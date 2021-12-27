Вирусолог Аграновский: Бессимптомные больные с "омикроном" опасны для окружающих

Инфицированный омикрон-штаммом коронавируса человек может не иметь симптомов CoViD-19. Чем опасна такая ситуация, объяснил в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Омикрон-штамм коронавируса — это совсем новая история, никакой статистики не накопилось. Но мы можем предположить, что омикрон-штамм, как и другие штаммы коронавируса, можно перенести бессимптомно. Так было и с нулевым уханьским штаммом, и с другими — у некоторых людей не проявляются симптомы вирусной инфекции, но при этом она развивается в организме", — рассказал Аграновский.