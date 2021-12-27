Вирусолог Аграновский: Бессимптомные больные с "омикроном" опасны для окружающих
Специалист напомнил, что защититься от вируса можно только с помощью вакцинации и соблюдения санитарно-гигиенических мер.
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Инфицированный омикрон-штаммом коронавируса человек может не иметь симптомов CoViD-19. Чем опасна такая ситуация, объяснил в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
"Омикрон-штамм коронавируса — это совсем новая история, никакой статистики не накопилось. Но мы можем предположить, что омикрон-штамм, как и другие штаммы коронавируса, можно перенести бессимптомно. Так было и с нулевым уханьским штаммом, и с другими — у некоторых людей не проявляются симптомы вирусной инфекции, но при этом она развивается в организме", — рассказал Аграновский.
Медик добавил, что "бессимптомники", которые хорошо себя чувствуют, опасны для окружающих. Человек может сам не подозревать, что он носитель, а в результате десятки людей из его окружения рискуют получить ковид в тяжёлой форме. К тому же среди таких бессимптомных носителей есть "суперраспространители". Они сами не болеют, но выделяют большие дозы вируса. Аграновский напомнил, что защититься от инфекции можно только с помощью вакцинации и соблюдения санитарно-гигиенических мер.
Напомним, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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