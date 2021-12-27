Генсек ООН Гутерриш призвал готовиться к новой пандемии
В Международный день противоэпидемической готовности он предложил уделить внимание данной проблеме и выделить необходимые инвестиции для её решения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © Twitter / antonioguterres
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что пандемия CoViD-19 не станет последней, по его мнению, человечество уже должно готовиться к следующей.
"CoViD-19 не будет последней пандемией, с которой столкнётся человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему", — написал Гутерриш в "Твиттере".
27 декабря отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Генсек ООН призвал в этот день уделить внимание данной проблеме и выделить необходимые инвестиции для её решения.
Ранее Гутерриш предупредил, что одними вакцинами ковид не искоренить. По его словам, если вирус распространяется, значит, пока инфекция не отступает. Вызвано это в том числе самоуспокоением ряда граждан.
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