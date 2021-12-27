Генсек ООН Гутерриш призвал готовиться к новой пандемии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что пандемия CoViD-19 не станет последней, по его мнению, человечество уже должно готовиться к следующей.

"CoViD-19 не будет последней пандемией, с которой столкнётся человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему", — написал Гутерриш в "Твиттере".

27 декабря отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Генсек ООН призвал в этот день уделить внимание данной проблеме и выделить необходимые инвестиции для её решения.