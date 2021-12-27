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Вице-премьер Хуснуллин призвал снизить допустимое количество алкоголя в крови водителей

По его мнению, те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники.

27 декабря, 04:01

© Pixabay

Вице-премьер РФ, председатель комиссии по безопасности дорожного движения дорожного Марат Хуснуллин выступил с инициативой снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. Об этом он рассказал в интервью "Ведомостям".

Хуснуллин считает, что эта мера повысит безопасность на дорогах и сократить смертность.

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"Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать", — пояснил вице-премьер

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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