Вице-премьер Хуснуллин призвал снизить допустимое количество алкоголя в крови водителей

Вице-премьер РФ, председатель комиссии по безопасности дорожного движения дорожного Марат Хуснуллин выступил с инициативой снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. Об этом он рассказал в интервью "Ведомостям".

Хуснуллин считает, что эта мера повысит безопасность на дорогах и сократить смертность.

"Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать", — пояснил вице-премьер