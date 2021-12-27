Названа предварительная версия убийства семьи из четырёх человек в Красноярском крае

Утром 27 декабря в городе Канске Красноярского края произошло убийство семьи из четырёх человек — двух детей и двух взрослых. Как сообщает kp.ru, жертвами оказались женщина, её сын, дочь и сожитель.

По данным СМИ, тела обнаружила бабушка, которая пришла в квартиру собирать внуков в школу. Она и позвонила в полицию. Отмечается, что семья недавно переехала и ещё не успела как следует познакомиться с соседями.

Согласно предварительной версии, убийство совершил бывший муж хозяйки квартиры. Следователи полагают, что именно он расправился с экс-супругой, детьми и новым сожителем женщины.