Названа предварительная версия убийства семьи из четырёх человек в Красноярском крае
По данным СМИ, тела обнаружила бабушка, которая пришла в квартиру собирать внуков в школу.
© VK / "ЧП Канск"
Утром 27 декабря в городе Канске Красноярского края произошло убийство семьи из четырёх человек — двух детей и двух взрослых. Как сообщает kp.ru, жертвами оказались женщина, её сын, дочь и сожитель.
По данным СМИ, тела обнаружила бабушка, которая пришла в квартиру собирать внуков в школу. Она и позвонила в полицию. Отмечается, что семья недавно переехала и ещё не успела как следует познакомиться с соседями.
Согласно предварительной версии, убийство совершил бывший муж хозяйки квартиры. Следователи полагают, что именно он расправился с экс-супругой, детьми и новым сожителем женщины.
Напомним, что четырёх человек обнаружили в квартире с колото-резаными ранами в области различных частей тела. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.
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