Три знака зодиака, о коварстве которых ходят легенды
Рядом с такими манипуляторами стоит держать ухо востро, но ещё лучше вообще с ними не связываться.
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Разобраться в мотивации другого человека порой бывает просто невозможно, и удар в спину может прилететь в самый неожиданный момент. Астрологи разобрались, кому в окружении не стоит доверять и от кого лучше держаться подальше.
Близнецы
Сами по себе Близнецы в общении очень приятны, им хочется рассказать все секреты и тайны. Люди с этим знаком зодиака легко втираются в доверие, а потом не стесняются выбалтывать всё при удобном случае. А уводить из-под носа понравившегося парня или девушку для Близнецов совсем привычное дело. При этом вид у таких людей совершенно безобидный, а потому от них меньше всего ждёшь подвоха.
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Скорпион
Скорпионы не будут делать пакости из любви к искусству, тут стоит отдать им должное. Однако если встать у них на пути или случайно обидеть, то тогда лучше сразу искать политическое убежище в другой стране. Такие люди страшны в гневе, который они вряд ли покажут. Они будут плести интриги, чтобы обрушить свою месть на голову ничего не подозревающего обидчика. А так как с фантазией у них всё в порядке, тот легко не отделается.
Овен
Пережив предательство от Овна, стоит помнить, что в нём не было ничего личного. Рождённые под этой звездой просто очень целеустремлённы и эгоистичны, а потому не остановятся ни перед чем, лишь бы получить желаемое. При этом о намерениях Овна узнать весьма сложно, а потому окружающие его всегда подвергаются опасности.
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