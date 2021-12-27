Три знака зодиака, о коварстве которых ходят легенды

Разобраться в мотивации другого человека порой бывает просто невозможно, и удар в спину может прилететь в самый неожиданный момент. Астрологи разобрались, кому в окружении не стоит доверять и от кого лучше держаться подальше.

Близнецы

Сами по себе Близнецы в общении очень приятны, им хочется рассказать все секреты и тайны. Люди с этим знаком зодиака легко втираются в доверие, а потом не стесняются выбалтывать всё при удобном случае. А уводить из-под носа понравившегося парня или девушку для Близнецов совсем привычное дело. При этом вид у таких людей совершенно безобидный, а потому от них меньше всего ждёшь подвоха.

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Скорпион

Скорпионы не будут делать пакости из любви к искусству, тут стоит отдать им должное. Однако если встать у них на пути или случайно обидеть, то тогда лучше сразу искать политическое убежище в другой стране. Такие люди страшны в гневе, который они вряд ли покажут. Они будут плести интриги, чтобы обрушить свою месть на голову ничего не подозревающего обидчика. А так как с фантазией у них всё в порядке, тот легко не отделается.

Овен