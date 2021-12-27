Путин поручил продолжить в новом году выплаты медикам, борющимся с ковидом

В 2022 году правительство продолжит осуществлять дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Соответствующее поручение по итогам совещания с кабмином дал президент России Владимир Путин.

"Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции", — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.