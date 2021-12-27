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Путин поручил продолжить в новом году выплаты медикам, борющимся с ковидом

Кроме того, ранее глава государства распорядился удвоить надбавки работникам коронавирусных больниц, работающим в новогодние выходные.

27 декабря, 07:05

© Pixabay

В 2022 году правительство продолжит осуществлять дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Соответствующее поручение по итогам совещания с кабмином дал президент России Владимир Путин.

"Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции", — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поручил правительству на новогодних каникулах уделять особое внимание борьбе с ковидом

Путин поручил правительству на новогодних каникулах уделять особое внимание борьбе с ковидом

Кроме того, как ранее сообщал Лайф, президент России поручил правительству удвоить надбавки медикам за работу в ковидных больницах в новогодние праздники.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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