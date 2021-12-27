В Удмуртии при пожаре погибла семья с трёхлетним ребёнком
По одной из версий, причиной происшествия может быть неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.
Фото с места происшествия © СУ СК РФ по Удмуртской Республике
В удмуртском городе Сарапул сгорел частный дом. В результате пожара погибла семейная пара с трёхлетним ребёнком, сообщает Следственное управление СК РФ по республике.
"Погибли 41-летняя женщина, её 49-летний сожитель и их трёхлетний ребёнок. Следствием рассматриваются две версии произошедшего: причиной возникновения пожара явилась неисправность электроприборов либо неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работают следователи, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Ранее три человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области. Сгорело двухквартирное деревянное строение в населённом пункте Александров Гай.
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