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В Удмуртии при пожаре погибла семья с трёхлетним ребёнком

По одной из версий, причиной происшествия может быть неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

27 декабря, 06:38
<p>Фото с места происшествия © <a href="https://udm.sledcom.ru/news/item/1642724/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Удмуртской Республике </a></p>

Фото с места происшествия © СУ СК РФ по Удмуртской Республике

В удмуртском городе Сарапул сгорел частный дом. В результате пожара погибла семейная пара с трёхлетним ребёнком, сообщает Следственное управление СК РФ по республике.

"Погибли 41-летняя женщина, её 49-летний сожитель и их трёхлетний ребёнок. Следствием рассматриваются две версии произошедшего: причиной возникновения пожара явилась неисправность электроприборов либо неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают следователи, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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