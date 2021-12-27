В Удмуртии при пожаре погибла семья с трёхлетним ребёнком

В удмуртском городе Сарапул сгорел частный дом. В результате пожара погибла семейная пара с трёхлетним ребёнком, сообщает Следственное управление СК РФ по республике.

"Погибли 41-летняя женщина, её 49-летний сожитель и их трёхлетний ребёнок. Следствием рассматриваются две версии произошедшего: причиной возникновения пожара явилась неисправность электроприборов либо неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают следователи, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".