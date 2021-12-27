В Хабаровском крае водитель скорой спас оставленного на 30-градусном морозе мальчика
В связи с инцидентом прокуратура проводит проверку и выясняет, как ребёнок остался на улице один и без одежды.
© VK / Амурск подслушано
В Хабаровском крае водитель скорой спас оставленного на морозе мальчика © VK / Амурск подслушано
В городе Амурске, Хабаровский край, водитель скорой помощи подобрал на улице трёхлетнего мальчика, который гулял раздетым по 30-градусному морозу. С ребёнком всё в порядке, после медицинского осмотра его отправили домой, сообщает телеграм-канал SHOT.
"По поручению Прокуратуры Хабаровского края Амурской городской прокуратурой проводится проверка в связи с размещённой в сети Интернет информацией о том, что трёхлетний мальчик замерзал на одной из улиц города Амурска", — сообщается на официальном сайте краевой прокуратуры.
Ранее Лайф писал о том, что в Саратовской области 22 декабря в овраге нашли малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии. Позже была задержана мать детей, она призналась, что пыталась задушить сына и дочь шарфом, а затем вынесла их на улицу. Следователи возбудили в отношении неё уголовное дело. Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство малышей и убийстве одного из них с особой жестокостью.
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