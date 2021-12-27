В Хабаровском крае водитель скорой спас оставленного на 30-градусном морозе мальчика

В городе Амурске, Хабаровский край, водитель скорой помощи подобрал на улице трёхлетнего мальчика, который гулял раздетым по 30-градусному морозу. С ребёнком всё в порядке, после медицинского осмотра его отправили домой, сообщает телеграм-канал SHOT .

"По поручению Прокуратуры Хабаровского края Амурской городской прокуратурой проводится проверка в связи с размещённой в сети Интернет информацией о том, что трёхлетний мальчик замерзал на одной из улиц города Амурска", — сообщается на официальном сайте краевой прокуратуры.