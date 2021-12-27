На Алтае вынесли приговор экс-директору и воспитателям детсада, где издевались над детьми
Преступления вскрылись случайно, когда один из родителей пришёл в учреждение во внеурочное время.
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Суд в Алтайском крае вынес приговор бывшему директору частного детского сада в Барнауле и четырём воспитателям, которых обвинили в издевательствах над воспитанниками. Фигурантам назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.
"С июня 2017 года по апрель 2018 года педагоги, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками детсада, неоднократно наносили им побои. Кроме того, малолетних детей в воспитательных целях помещали по одному в тёмное помещение детсада", — говорится в сообщении регионального управления СКР.
Фигурантов судили по статьям 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником" и 117 УК РФ "Истязание". При этом отмечается, что никто из них вину не признал.
Напомним, что детский сад "Хеппи беби" попал в поле зрения правоохранительных органов в 2018 году, когда один из родителей, прийдя в учреждение в дневное время, увидел, как педагоги издеваются над его ребёнком. Позже благодаря камерам вскрылись и другие эпизоды. В результате сперва арестовали педагогов, а затем и директора детсада.
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