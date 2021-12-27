На Алтае вынесли приговор экс-директору и воспитателям детсада, где издевались над детьми

Суд в Алтайском крае вынес приговор бывшему директору частного детского сада в Барнауле и четырём воспитателям, которых обвинили в издевательствах над воспитанниками. Фигурантам назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

"С июня 2017 года по апрель 2018 года педагоги, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками детсада, неоднократно наносили им побои. Кроме того, малолетних детей в воспитательных целях помещали по одному в тёмное помещение детсада", — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Фигурантов судили по статьям 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником" и 117 УК РФ "Истязание". При этом отмечается, что никто из них вину не признал.