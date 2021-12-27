ТАСС: Корвет "Проворный" после пожара восстановят не раньше 2026 года

Корвет "Проворный" может быть полностью восстановлен после пожара в 2026 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

"Корвет "Проворный" смогут полностью восстановить после пожара не раньше чем через пять лет", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, об окончательных сроках восстановления корабля можно будет говорить только после заключения комиссии Объединённой судостроительной корпорации и представителей "Северной верфи". Главный вопрос, который сейчас выясняют специалисты, — состояние кабель-трасс корабля после пожара. Так, если они не повреждены огнём, то ремонт корвета при стабильном графике можно завершить в течение пяти лет. А если трассы полностью подлежат замене, то корабль фактически придётся отстроить заново.