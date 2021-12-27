ТАСС: Корвет "Проворный" после пожара восстановят не раньше 2026 года
При этом есть риск, что корабль придётся фактически отстраивать заново.
Последствия пожара на "Северной верфи" в Петербурге © Официальный сайт Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ
Корвет "Проворный" может быть полностью восстановлен после пожара в 2026 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.
"Корвет "Проворный" смогут полностью восстановить после пожара не раньше чем через пять лет", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, об окончательных сроках восстановления корабля можно будет говорить только после заключения комиссии Объединённой судостроительной корпорации и представителей "Северной верфи". Главный вопрос, который сейчас выясняют специалисты, — состояние кабель-трасс корабля после пожара. Так, если они не повреждены огнём, то ремонт корвета при стабильном графике можно завершить в течение пяти лет. А если трассы полностью подлежат замене, то корабль фактически придётся отстроить заново.
Напомним, пожар на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге произошёл 17 декабря. Возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности. В тушении было задействовано 89 сотрудников МЧС. Двое из них пострадали. Лайф узнал личности пожарных, пострадавших при тушении корвета.
Знаменитый завод "Северная верфь" был основан 14 ноября 1912 года для строительства кораблей Российской империи. В 1998 году предприятие одно из первых в стране получило лицензии на все виды работ в области строительства, модернизации, а также утилизации кораблей и судов.
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