Стали известны новые подробности убийства семьи из четырёх человек в городе Канске Красноярского края. Как сообщил Лайфу источник, погибшая женщина незадолго до трагедии жаловалась соседям, что ушла от мужа, так как он её избивал.

Убитая вместе с детьми в Красноярском крае женщина жаловалась на бывшего мужа © LIFE

Женщина забрала детей и переехала в квартиру к родственникам, подав на развод. По данным источника Лайфа, убийство совершил как раз супруг. Четвёртым погибшим оказался он сам, покончив жизнь самоубийством.

Ранее СМИ озвучили несколько другую версию. По их данным, убийство совершил муж (по информации — бывший), но четвёртой жертвой стал новый сожитель женщины.