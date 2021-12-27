Ушла, потому что избивал: Убитая вместе с детьми в Красноярском крае женщина жаловалась на мужа
По данным источника Лайфа, женщина забрала детей и переехала в квартиру к родственникам, подав на развод.
© LIFE
Стали известны новые подробности убийства семьи из четырёх человек в городе Канске Красноярского края. Как сообщил Лайфу источник, погибшая женщина незадолго до трагедии жаловалась соседям, что ушла от мужа, так как он её избивал.
Убитая вместе с детьми в Красноярском крае женщина жаловалась на бывшего мужа © LIFE
Женщина забрала детей и переехала в квартиру к родственникам, подав на развод. По данным источника Лайфа, убийство совершил как раз супруг. Четвёртым погибшим оказался он сам, покончив жизнь самоубийством.
Ранее СМИ озвучили несколько другую версию. По их данным, убийство совершил муж (по информации — бывший), но четвёртой жертвой стал новый сожитель женщины.
Напомним, что четырёх человек обнаружили в квартире с колото-резаными ранами в области различных частей тела. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.
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