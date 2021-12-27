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Ушла, потому что избивал: Убитая вместе с детьми в Красноярском крае женщина жаловалась на мужа

По данным источника Лайфа, женщина забрала детей и переехала в квартиру к родственникам, подав на развод.

27 декабря, 05:03

© LIFE

Стали известны новые подробности убийства семьи из четырёх человек в городе Канске Красноярского края. Как сообщил Лайфу источник, погибшая женщина незадолго до трагедии жаловалась соседям, что ушла от мужа, так как он её избивал.

Убитая вместе с детьми в Красноярском крае женщина жаловалась на бывшего мужа © LIFE

Женщина забрала детей и переехала в квартиру к родственникам, подав на развод. По данным источника Лайфа, убийство совершил как раз супруг. Четвёртым погибшим оказался он сам, покончив жизнь самоубийством.

Семья из четырёх человек найдена убитой в Красноярском крае

Семья из четырёх человек найдена убитой в Красноярском крае

Ранее СМИ озвучили несколько другую версию. По их данным, убийство совершил муж (по информации — бывший), но четвёртой жертвой стал новый сожитель женщины.

Напомним, что четырёх человек обнаружили в квартире с колото-резаными ранами в области различных частей тела. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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