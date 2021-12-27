Выход или исключение Польши из ЕС станет трагедией для страны, заявил в интервью Do Rzeczy сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий.

По мнению политика, если это произойдёт, Варшава может оказаться в сфере влияния России.

"Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете — это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо в российской сфере влияния", — высказался Либицкий.

Политик считает, что власти обязаны сделать всё возможное, чтобы Польша никогда не вышла из Евросоюза, потому что это был бы "катастрофический сценарий". Либицкий призвал Варшаву как можно быстрее принять евро в качестве национальной валюты, чтобы избежать такого развития событий.