НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Defence Express: Украина не смогла заменить российские двигатели в Ан-178

Лайнер получил вспомогательный газотурбинный двигатель ТА18-100, разработанный российским научно-производственным предприятием "Аэросила".

27 декабря, 05:18
<p>Ан-178 © <a href="https://defence-ua.com/news/ukroboronprom_vikotit_importozamischenij_an_178_100r_z_rosijskim_dvigunom_28_grudnja-5703.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Defence-ua.com</a></p>

Ан-178 © Defence-ua.com

Украинское авиапредприятие "Антонов" сообщило о выкатке самолёта Ан-178-100Р. Лайнер собран из деталей украинских и западных поставщиков, однако компания не смогла отказаться от российского двигателя. Об этом пишет Defence Express.

Почему США начали использовать самолёты-разведчики на Украине в обход НАТО

Почему США начали использовать самолёты-разведчики на Украине в обход НАТО

Как сообщается, Ан-178-100Р получил вспомогательный газотурбинный двигатель ТА18-100, разработанный российским научно-производственным предприятием "Аэросила". Так, само предприятие ещё с 2017 года находится под украинскими санкциями. Но отказаться полностью от его продукции у Незалежной не вышло, так как даже Запад не смог найти замену российским двигателям. Также отмечается, что двигатели ТА18-100 установят на три самолёта, которые заказало Минобороны Украины.

Ранее в США сенаторы призвали передать Киеву зенитные и противокорабельные комплексы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1