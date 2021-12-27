Defence Express: Украина не смогла заменить российские двигатели в Ан-178
Лайнер получил вспомогательный газотурбинный двигатель ТА18-100, разработанный российским научно-производственным предприятием "Аэросила".
Ан-178 © Defence-ua.com
Украинское авиапредприятие "Антонов" сообщило о выкатке самолёта Ан-178-100Р. Лайнер собран из деталей украинских и западных поставщиков, однако компания не смогла отказаться от российского двигателя. Об этом пишет Defence Express.
Как сообщается, Ан-178-100Р получил вспомогательный газотурбинный двигатель ТА18-100, разработанный российским научно-производственным предприятием "Аэросила". Так, само предприятие ещё с 2017 года находится под украинскими санкциями. Но отказаться полностью от его продукции у Незалежной не вышло, так как даже Запад не смог найти замену российским двигателям. Также отмечается, что двигатели ТА18-100 установят на три самолёта, которые заказало Минобороны Украины.
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