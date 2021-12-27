Депутат ГД Фёдоров предложил включить детей от 3 до 14 лет в проект "Пушкинская карта"

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил включить в число получателей льгот по "Пушкинской карте" детей в возрасте от трёх до четырнадцати лет. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария на имя главы Минкультуры.

В обращении указывается, что с сентября 2021 года в России был запущен проект "Пушкинская карта", в рамках которого граждане могут приобретать билеты в театры, музеи и другие учреждения культуры с государственной поддержкой. Однако получить такую материальную поддержку могут только лица в возрасте от 14 до 22 лет.

"В целях поддержки семей с малолетними детьми, а также реализации государственной политики, направленной на создание условий для всестороннего развития детей, прошу вас оценить целесообразность расширения действия проекта "Пушкинская карта" на граждан в возрасте от трёх до четырнадцати лет", — отмечает Фёдоров.