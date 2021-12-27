Ростуризм предложил платить клиентам обанкротившихся турфирм по 40 тысяч рублей
По мнению главы федерального агентства, такие меры помогут защитить семьи с невысоким доходом и обеспечить почти стопроцентное возмещение стоимости бюджетной поездки.
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Ростуризм готовит законопроект об изменении системы финансовых гарантий, согласно которому турист в случае банкротства турфирмы сможет получить минимальную компенсацию, равную стоимости бюджетной путёвки — 40 тысяч рублей. Об этом рассказала глава федерального агентства Зарина Догузова.
"Пока человек не столкнулся с банкротством туроператора, ему и в голову не приходит, что, если такое случится, он получит копейки", — сказала она в интервью РБК.
Догузова отметила, что законопроект, который планируется вынести на общественное обсуждение до конца текущего года, будет также гарантировать туристу в случае краха его туроператора бесплатный вывоз с отдыха. По её мнению, такие меры помогут защитить семьи с невысоким доходом и обеспечить почти стопроцентное возмещение стоимости бюджетной поездки. Для применения механизма необходимо создать фонд коллективной ответственности, куда туроператоры будут перечислять взнос за каждого своего туриста. Чтобы компенсировать банкротство двух-трёх турфирм, в фонде должно накопиться около пяти миллиардов рублей.
"По нашим текущим расчётам, чтобы за несколько лет накопить такой фонд, для туроператора выездного туризма выплата в фонд за одного туриста должна составлять примерно 250 рублей — в целом за поездку, не в сутки", — добавила глава Ростуризма.
Ранее Лайф писал о том, что россияне потратили более трёх триллионов рублей на внутренний туризм в 2021 году. Траты на выездной туризм составили 6,12 миллиарда долларов (около 451,22 миллиарда рублей), что на 78% меньше, чем в 2019 году.
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