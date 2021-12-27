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В России к 2036 году появится первая атомная станция для наработки водорода

Лицензия на возведение объекта будет получена подрядчиком уже через три года.

27 декабря, 06:17
<p>© Pexels</p>

© Pexels

В России к 2036 году может появиться атомная станция для наработки водорода. О планах на строительство объекта в беседе с РИА "Новости" рассказал глава энергомашиностроительного холдинга "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.

По его словам, сегодня завершается разработка эскизного проекта высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) для станции, а в 2025 году холдинг должен получить лицензию на возведение объекта. Проектная документация должна быть разработана к концу того же года, добавил Никипелов.

"Физический пуск первого блока АЭТС намечен на конец 2032 года, а в декабре 2035 года ожидается введение головной АЭТС в промышленную эксплуатацию", — рассказал глава холдинга.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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