"Газпром" уже неделю не возобновляет поставки по трубопроводу Ямал – Европа

"Газпром" уже на протяжении недели отказывается бронировать мощности трубопровода Ямал – Европа на польском участке магистрали. В понедельник предложение по транзиту газа на регулярной сессии суточного аукциона вновь осталось невостребованным.

Данные платформы GSA Platform свидетельствуют о том, что в ходе аукциона российской компании предлагалось забронировать мощность в объёме 89,1 миллиона кубометров.

Напомним, "Газпром" начал снижать объём бронирования транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа больше недели назад — было заказано 26,8 миллиона кубометров против 31,4 миллиона в предыдущие дни. Затем мощности ещё снизились — до 3,8 миллиона в понедельник. 21 декабря "Газпром" приостановил транзит через Польшу в Германию по трубопроводу Ямал – Европа.