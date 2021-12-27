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"Газпром" уже неделю не возобновляет поставки по трубопроводу Ямал – Европа

В ходе аукциона российской компании предлагалось забронировать 89,1 миллиона кубометров для транзита топлива через Польшу.

27 декабря, 05:54
<p>Фото ©<a href="https://www.gazprom.ru/f/posts/53/866528/photo_2021-12-15_12.33.16.jpeg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Газпром"</a></p>

Фото © "Газпром"

"Газпром" уже на протяжении недели отказывается бронировать мощности трубопровода Ямал – Европа на польском участке магистрали. В понедельник предложение по транзиту газа на регулярной сессии суточного аукциона вновь осталось невостребованным.

Данные платформы GSA Platform свидетельствуют о том, что в ходе аукциона российской компании предлагалось забронировать мощность в объёме 89,1 миллиона кубометров.

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Напомним, "Газпром" начал снижать объём бронирования транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа больше недели назад — было заказано 26,8 миллиона кубометров против 31,4 миллиона в предыдущие дни. Затем мощности ещё снизились — до 3,8 миллиона в понедельник. 21 декабря "Газпром" приостановил транзит через Польшу в Германию по трубопроводу Ямал – Европа.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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