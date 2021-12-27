Платформа "Россия — страна возможностей": Главные цифры 2021 года

26 проектов

Столько различных конкурсов и олимпиад для школьников, студентов, профильных специалистов, управленцев и волонтёров реализует платформа "Россия — страна возможностей" в настоящее время.

8 млн человек

Столько конкурсантов приняли участие во всех проектах платформы с момента начала её работы. 4,4 млн из них — за 2021 год.

37,5 тысячи победителей

Такому количеству участников удалось получить денежные гранты на образование или реализацию своих проектов, возможность работы с персональным наставником, поступление в вуз на льготных условиях (дополнительные баллы к ЕГЭ), поступление в магистратуру на льготных условиях или на специальные образовательные программы, стажировки или трудоустройство в ведущих компаниях или на государственной службе.

От 5 до 90 лет

Такой возрастной разброс участников составили проекты платформы в 2021 году.

4 новых проекта

В этом году "Россия — страна возможностей" презентовала следующие новинки:

конкурс для студентов "Твой ход", который стал продолжением школьного конкурса "Большая перемена";

командный конкурс для работников сферы педагогического образования "Флагманы образования", состоящий из 4 треков: "Флагманы образования. Школа" (для команд в составе директоров школ и их заместителей, классных руководителей и педагогов), "Флагманы образования. Студенты" (для студентов, которые планируют стать педагогами), "Флагманы дополнительного образования" и "Флагманы образования. Муниципалитет";

"Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту" — проведение соревнований по решению кейсов в области искусственного интеллекта в формате хакатонов (116 до конца 2023 года, в том числе 10 – в 2021 году);

платформа "Другое дело" предоставляет возможность участвовать в общественно полезных и развивающих инициативах. За каждое выполненное задание начисляются баллы, которые можно обменять на бонусы — промокоды для онлайн-сервисов, образовательные программы, стажировки, путешествия и др.

14 млн просмотров

Столько собрала онлайн-трансляция Второго форума "Россия — страна возможностей" в Интернете.

80 хвойных деревьев