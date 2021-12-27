Появилось видео с мальчиком, который гулял в Амурске без одежды в 30-градусный мороз

Двухлетний мальчик вышел без одежды на 30-градусный мороз. © VK / Амурск подслушано

В Сети опубликовано видео с двухлетним малышом из города Амурска в Хабаровском крае, который голым гулял на морозе. На кадрах видно, что, для того чтобы согреться, мальчик прыгает на месте. При этом мимо проходят люди, но не обращают внимания на ребёнка.

Как сообщили в региональном управлении СКР, мальчик сам ушёл из квартиры, в которой в это время находился его отец.

"Следователями устанавливаются обстоятельства, при которых ребёнок покинул квартиру, опрашиваются свидетели случившегося. По предварительным данным, дверь была не заперта, дома находился отец мальчика", — говорится в сообщении.