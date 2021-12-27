Задержано ещё два участника банды Басаева и Хаттаба, напавших на Дагестан в 1999 году
По данным следствия, Бакиев и Канмурзаев добровольно вступили в состав банды и участвовали в убийстве российских военных.
Кадр из видео © СК РФ
Задержано ещё два участника банды Басаева и Хаттаба, напавших на Дагестан в 1999 году. Видео © СК РФ
Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии задержали ещё двоих участников нападения банды Басаева и Хаттаба на населённые пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. Каирбек Бакиев и Ильхан Канмурзаев арестованы.
"Указанные лица являлись членами незаконного вооружённого формирования, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями "Бандитизм", "Вооружённый мятеж", "Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", — говорится в сообщении СК РФ.
По данным следствия, в середине июля 1999 года Бакиев и Канмурзаев добровольно вступили в состав банды, и с 7 по 24 августа не менее тысячи вооружённых боевиков напали на военнослужащих РФ на территории Ботлихского района Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела бандой убито 33 человека, ещё 34 пострадали.
А в сентябре стало известно о задержании ещё двоих участников вооружённого нападения на Дагестан в 1999 году, их зовут Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев, они уроженцы Ставропольского края. Задержание проходило совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД и при силовой поддержке Росгвардии.
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