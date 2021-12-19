Почему Сталина считали шестипалым агентом, миллиардером и сыном князя Оглавление Аскет/миллиардер Секретный агент Осетин Дзугаев Тайная религиозность Сталина Княжеское происхождение Шестипалость Имена Сталина Многолетний руководитель СССР держал свою жизнь в секрете, что породило множество мифов и легенд о нём. 16615 16615 Фото © Getty Images

21 декабря 1879 года (на самом деле 18 декабря 1878, однако по какой-то причине он позднее изменил свою дату рождения, убрав один год) родился Иосиф Сталин. Он находился у власти почти 30 лет, и вряд ли в российской истории найдётся фигура более мифологизированная, чем он. И его сторонники, и противники создали о нём множество легенд, которые пользуются популярностью до сих пор. Одни появились ещё при его жизни, а другие — уже в постсоветское время.

Аскет/миллиардер

Относительно финансов Сталина существует сразу две противоположные легенды. Согласно первой, Сталин был самым большим бессребреником и аскетом среди всех правителей в истории и ничего не имел, кроме потёртой шинели и курительной трубки. По другой — Сталин был эпикурейцем, закатывавшим грандиозные пиры, а общая стоимость имущества, находившегося в его распоряжении, по нынешним меркам оценивается в миллиарды.

Как генсек, Сталин зарабатывал (по состоянию на 1952 год) не такие уж большие деньги — всего 10 тысяч рублей. И это всё, что достоверно известно о его финансах. Правда, его статьи и книги издавались многомиллионными тиражами на многих языках мира, поэтому он также должен был получать весьма немалые гонорары. Впрочем, тратить их ему всё равно было не на что. С 1917 года он полностью находился на гособеспечении.

Безусловно, Сталин был самым обеспеченным человеком в СССР. Например, даже высокопоставленным номенклатурным деятелям, за исключением членов политбюро, законодательно разрешалось иметь не более одной дачи. У Сталина их было по меньшей мере 12, не считая служебных квартир. При этом каждая была оборудована по последнему слову техники: холодильники, бассейны, кинозалы и т.д. плюс огромный штат охраны и прислуги.

Личного автомобиля у Сталина не было, но в его распоряжении был весь Гараж особого назначения, куда доставлялись из-за границы люксовые модели. Долгое время его любимцем был элитный Rolls-Royce Phantom II. В конце 1930-х он пересел на бронированный Packard Twelve. В последние годы Сталин передвигался на сделанном по спецзаказу бронированном ЗИС-115. Вместе с тем он был предельно равнодушен к внешним атрибутам достатка — дорогой одежде, украшениям.

Оценить суммы, которые уходили на содержание Сталина, до сих пор никому не удалось. Во-первых, эти статьи расходов были секретными. Во-вторых, проходили по разным ведомствам: часть — по линии Управделами ЦК, часть — по линии Управделами Совмина, другие расходы шли через госбезопасность. Кажется, реальных затрат не знал даже сам Сталин! Его дочь Светлана вспоминала: "Денег он сам не тратил, их некуда и не на что было ему тратить. Весь его быт, дачи, дома, прислуга, питание, одежда — всё это оплачивалось государством, для чего существовало специальное управление где-то в системе МГБ, а там своя бухгалтерия, и неизвестно, сколько они тратили. Он и сам этого не знал. Иногда он набрасывался на своих комендантов и генералов из охраны, на Власика с бранью: "Дармоеды! Наживаетесь здесь, знаю я, сколько денег у вас сквозь сито протекает!" Но он ничего не знал, он только интуитивно чувствовал, что улетают огромные средства... Он пытался как-то провести ревизию своего хозяйства, но из этого ничего не вышло — ему подсунули какие-то выдуманные цифры. Он пришёл в ярость, но так ничего и не мог узнать".

Секретный агент

Широкое распространение получила легенда о том, что Сталин до революции был завербован Охранным отделением и сотрудничал с ним в качестве секретного осведомителя в революционной среде. Стоит отметить, что большевики регулярно подозревали друг друга в "провокаторстве", однако никаких фактов в пользу работы Сталина на Охранное отделение не существует.

После смерти генсека эту легенду запустил в оборот Орлов-Фельдбин — бывший высокопоставленный сотрудник НКВД, в конце 30-х бежавший в Америку. В одной из статей Орлов писал, что Сталин организовал репрессии против ряда старых большевиков, потому что те узнали про грехи его молодости и собирались использовать этот факт в борьбе за власть.

Чуть позже в эмигрантской среде появилось так называемое письмо Ерёмина, якобы посланное одним из сотрудников Охранного отделения в 1913 году по поводу агента Джугашвили. Однако почти все исследователи и биографы Сталина считают его однозначной подделкой.

Осетин Дзугаев

Ученик Горийского духовного училища И.В. Джугашвили. Фото © Wikipedia

Весьма популярна легенда, что Сталин был не грузином, а осетином. Её автором был друг детства Сталина Иосиф Иремашвили. Они вместе учились сначала в духовном училище, а затем в семинарии, но после 1905 года их пути разошлись. Иремашвили примкнул к доминировавшим в Грузии меньшевикам, а Сталин стал большевиком.

В начале 1920-х вместе с группой грузинских меньшевиков Иремашвили был выслан в Европу. Позднее, когда Сталин пришёл к власти, он написал книгу о детстве и юности генсека. В ней Иремашвили утверждал, что родители Сталина были этническими осетинами. Более того, изначально они носили фамилию Дзугаев, которая позднее трансформировалась в грузинскую Джугашвили.

Мемуары Иремашвили вплоть до распада СССР считались важнейшим источником для западных биографов Сталина. Однако даже после открытия архивов и проведения тщательных изысканий не удалось обнаружить никаких свидетельств в пользу утверждений Иремашвили об осетинском происхождении Сталина. Сам он однозначно считал себя грузином. Вполне возможно, что таким образом Иремашвили, активно участвовавший в делах грузинской эмиграции, лишний раз пытался подчеркнуть чужеродность большевика Сталина для традиционно меньшевистской Грузии.

Тайная религиозность Сталина

Разрушение храма Христа Спасителя (1931). Фото © Wikipedia

После распада СССР необычайную популярность приобрели легенды о тайной религиозности Сталина. Особую славу получили истории о том, что во время войны генсек приказал выделить специальный самолёт для облёта Москвы с Тихвинской иконой Божией Матери на борту, а также легенда о том, что Сталин лично приезжал в коммуналку к Матроне Московской (впоследствии канонизированной) просить у неё совета.

Обе легенды появились в начале 90-х годов и не имеют никаких достоверных доказательств и свидетельств в их пользу, не говоря уже о том, что такие поступки были совершенно не в духе Сталина. Официальная Церковь также отрицает эти легенды, несмотря на их широкую популярность.

Сам Сталин публично заявлял, что именно семинария превратила его в убеждённого революционера. Именно при нём, а не при Ленине было закрыто большинство храмов, а в городах законодательно запрещён колокольный звон под предлогом того, что он мешает рабочим. Также не стоит забывать, что из всех просьб союзников по антигитлеровской коалиции Сталин дольше всего не соглашался именно на реабилитацию Церкви в СССР. Тогда как на роспуск Коминтерна дал добро почти сразу. Послевоенная "церковная оттепель" была прагматичным ходом, но не признаком тайной веры генсека.

Княжеское происхождение

Ещё при жизни Сталина в Грузии была чрезвычайно популярна легенда о его княжеском происхождении. Якобы настоящим отцом генсека был не пьяница-сапожник Виссарион Джугашвили, а князь Яков Эгнаташвили, которого близкие звали Коба. Будто бы в честь него Сталин и взял свой подпольный псевдоним.

В отличие от большинства легенд о Сталине, эту однозначно опровергнуть нельзя. Правда, Эгнаташвили был не князем, а всего лишь богатым купцом и владельцем виноградников. Мать Сталина Екатерина действительно некоторое время работала прачкой в доме Эгнаташвили, и между ними были весьма близкие отношения. Например, Коба был крёстным двух старших братьев Сталина, умерших в младенчестве.

Екатерина Георгиевна Джугашвили. Фото © Wikipedia

Позднее, когда Виссарион бросил семью и ушёл бродяжничать, Эгнаташвили помогал Екатерине деньгами. В частности, благодаря его помощи она и платила за обучение Иосифа. Уже став генсеком, Сталин открыто благоволил двум сыновьям Эгнаташвили (которые, если легенда правдива, приходились ему сводными братьями) — Александра он сделал своим личным поваром и присвоил генеральское звание, а Василия назначил в Президиум Верховного Совета Грузии. Бросается в глаза и определённое внешнее сходство Александра Эгнаташвили с самим Сталиным. Правда, особое внимание Иосифа к этой семье можно объяснить и элементарной благодарностью за хорошее отношение к его матери в трудные годы.

Шестипалость

Во многих источниках можно прочитать утверждения, что у Сталина на одной ноге было шесть пальцев. Эта легенда настолько укоренилась, что проникла и в некоторые серьёзные исследования. Однако никто из знавших Сталина и наблюдавших его в быту ни разу не упоминал об этой особенности. И, самое главное, врачи, проводившие вскрытие тела Сталина после смерти, также не отразили этот факт в весьма подробном акте судмедэкспертизы.

Автором легенды о шестом пальце Сталина был Александр Бармин-Графф — резидент ГРУ в Персии, в 1937 году бежавший на Запад и написавший книгу про Сталина. Именно в ней впервые встречается упоминание о шестипалости генсека. Вполне возможно, что на эту фантазию Бармина вдохновили народные представления, ещё бытовавшие в начале ХХ века. Люди, рождавшиеся с шестью пальцами на руке или ноге, вызывали у крестьян суеверный страх. Шестипалость считалась "знаком зла", "отметиной дьявола", и вполне возможно, что таким образом Бармин хотел создать дополнительный зловещий ореол вокруг фигуры Сталина.

Имена Сталина

Фото © Getty Images

Принято считать, что Сталин ещё в юности выбрал себе хлёсткую фамилию и стал использовать в качестве революционного псевдонима. Но на самом деле Сталиным он стал примерно в 35 лет. А до этого использовал около двух десятков других кличек и имён.

В разные годы Иосиф Джугашвили был известен под следующими фамилиями: Петров, Иванов, Галиашвили, Бесошвили, Нижерадзе, Бердзеношвили, Дзвелая, Сафин, Солин. Некоторое время он также жил под именами Захара Меликянца и Петра Чижикова. Лишь за четыре-пять лет до революции он окончательно превратился в Сталина.

Авторы Евгений Антонюк