7 современных открытий, о которых было написано тысячи лет назад В текстах философов античности и в индийских Ведах можно найти информацию о самых разных открытиях, которые, казалось бы, были совершены лишь недавно. 4 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Пластическая хирургия

О том, что люди пытались улучшить внешность, пришивая вместо отрубленных в бою носов и ушей кусочки кожи, а также исправляя заячью губу, рассказывают старинные тексты Египта и Китая. В Египте пластику стали делать уже три тысячи лет назад, причём там не только скрывали кусками кожи отрубленные носы, но и заглаживали рубцы на лице. А в Китае исправляли отрезанные носы начиная с X века до нашей эры. Об этом говорят свитки, найденные на севере страны. Помимо техники по восстановлению профиля они подробно описывают операцию на заячьей губе.

Индийский врач Сушата Самгита в 600 году до нашей эры для операции на носу брал кожу со лба пациента. А римлянин Гай Плиний Секунд Старший упоминал случай, когда с помощью удаления жира хирург излечил от ожирения сына римского консула Луция Апрония. Остаётся пожалеть несчастного, ведь операцию проводили без наркоза.

В современном мире операции по наращиванию носа стали делать только в XVI веке. Но связано это было не с ранениями в бою, а с проявлениями сифилиса: когда от болезни нос проваливался, хирурги пытались исправить это, беря кожу с предплечья.

Клонирование

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Не что иное, как процесс клонирования человека и животного описывается в древнеиндийском эпосе "Махабхарата", который создавался с VII столетия до нашей эры по II век нашей эры. В одном из мифов есть описание того, как Гандхари сумела породить 100 детей. Для этого один её эмбрион был разъят на сто отдельных частей (очевидно, клеток), из которых в отдельных сосудах было выращено сто младенцев.

А в гимнах "Ригведы" рассказывается о трёх братьях, которые из коровьей кожи воссоздали целое животное. Они просто взяли часть шкуры, увеличили количество клеток и создали новую корову. Причём ситуация с клонированием повторяется в "Ригведе" семь раз, что говорит о том, что процесс воссоздания из малой части живого организма был прекрасно известен людям тысячи лет назад.

Изобретение ноля

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Первые упоминания ноля были найдены в записях древнего Вавилона и в текстах индейцев майя, которые использовали ноль для точных расчётов своего календаря. Правда, обозначался он в те времена по-иному. Вавилоняне, например, обозначали его двумя стрелками.

Остальной мир пытался обходиться без этой цифры вплоть до VI века, когда индийский математик Ариабхата ввёл его в обиход. Позже европейцы шутили, что Индия — это именно та страна, в которой должен был появиться на свет символ, обозначающий ничто. Ноль изображался в виде круга не просто так — его линия означала змею, свернувшуюся в кольцо, и символизировала идею бесконечности.

Активно использовать ноль в математике стали только в VII столетии, а в Европу он проник во времена Крестовых походов. Одно время во Флоренции ноль пытались запретить, считая, что его слишком легко подделать. Окончательно его признали в XV столетии, а настоящий триумф ноля случился двумя веками позже, когда он встал в начало системы координат Декарта. Благодаря индийскому изобретению арифметика вдруг приобрела "цвет и величие".

Строение Солнечной системы и устройство планет

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Можно лишь удивляться, откуда люди издавна черпали знания об устройстве нашей планеты, движениях звёзд и как они могли рассчитать точные расстояния между космическими телами, но тем не менее факт остаётся фактом: раньше люди знали о космосе гораздо больше, чем можно себе представить.

Античный философ Анаксимандр, живший две с половиной тысячи лет назад, учил, что наша планета шарообразна, она лежит "посередине" и обращается вокруг своей оси. "Земля — неправильный шар, похожий на шишку", — 500 лет спустя соглашался с Анаксимандром римлянин Плиний Старший в труде "Естественная история".

Родившийся в V веке до нашей эры древнегреческий учёный Платон был прекрасно осведомлён о размерах звёзд. В труде "Послезаконие" он писал, что звёзды не так малы, как кажется, на самом деле размер их огромен. Человек не совершит ошибки, если представит, что Гелиос во много раз больше, чем Земля. Знал Платон и о том, что звёзды, как и планеты, могут вращаться вокруг своей оси. Об этом он говорил в труде "Тимей": "Тот, кто сотворил Вселенную, подарил каждой из звёзд движение. Они однообразно движутся на одном месте и, кроме того, поступательно движутся в пространстве".

В том, что наше светило огромно, был согласен с Платоном знаменитый оратор Цицерон, живший в I столетии до нашей эры. В работе "О природе богов" он утверждал, что Солнце — главная звезда, во много раз превосходящая по размерам нашу планету.

Ещё большее откровение можно найти в "Ригведе" — древнейшем религиозном тексте, которому минимум три с половиной тысячи лет. Там сказано, что наше светило летит в пространстве по собственной орбите, а другие тела — планеты, в том числе и Земля, — вращаются вокруг него "из-за силы притяжения".

Гравитация

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Как вы уже поняли, именно в "Ригведе" впервые даётся понятие гравитации как притяжения небесных тел. Согласно индийскому тексту, планеты вращаются вокруг Солнца, потому что более тяжёлое светило притягивает их.

Задолго до Исаака Ньютона в развитие теории гравитации внесли свой вклад два древнеиндийских учёных: Варахамихира, который в VI веке размышлял над силой, не позволяющей предметам упасть с круглой Земли, и Брахмагупта, который писал не только о сферичности нашей планеты, но и о том, что она обладает способностью притягивать предметы.

Но раньше этих учёных о притяжении говорил Цицерон. "Если рассматривать Землю как целое, — писал он, — то можно сказать, что она покоится в центре мира; она плотная, сферическая и скруглена со всех сторон собственной силой притяжения".

Точное расстояние до Солнца

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Удивительно, но в древнеиндийском эпосе "Рамаяна", созданном в VII–VI веках до нашей эры, попадается зашифрованное расстояние до нашей звезды — его называют словом "югасхасрайоджан". При этом "схасра-юга" на санскрите обозначает 12 миллионов лет, а слово "йоджан" относится к длине, это приблизительно 13 километров. Если перемножить одно на другое, то получится, что Солнце "сидит" на расстоянии 156 миллионов километров от Индии. По последним данным, Солнце находится от нашей родной планеты на расстоянии 149,6 миллиона километров.

В античном мире измерить расстояние до Солнца попытались только 300 лет спустя после возникновения "Рамаяны". В III веке до нашей эры это намеревался проделать Аристарх Самосский, но у него ничего не вышло. Он решил, что до Солнца в 18 раз дальше, чем до Луны, и ошибся в 21 раз. Более-менее приемлемую величину — 140 миллионов километров — получили только в 1642 году учёные Кассини и Рише.

Авторы Майя Новик