Уральские нанопружины: В мегалитах и курганах России до сих пор находят высокотехнологичную древнюю технику История нашей страны хранит в себе удивительные тайны, на которые официальная наука часто не обращает внимания. 27 ноября, 21:40 Фото © ИРНИТУ / Дмитрий Кичигин

Нефритовые кольца и браслеты

Современные нефритовые украшения в виде колец или браслетов никого не удивляют. Все они созданы станками и имеют гладкую поверхность. Но почему учёных не поражает тот факт, что при раскопках находят украшения из нефрита, совершенно очевидно созданные по такой же технологии?

В 2017 году на берегу Байкала на мысе Уюга (Курминский) во время археологических раскопок были найдены останки двух людей, принадлежавших к глазковской культуре. Это были мужчина и женщина, которые держались за руки. Примечательным оказалось то, что в глазницу черепа мужчины было вставлено нефритовое кольцо, при этом его голова была отвёрнута от женщины. Ещё три крупных кольца находились у него на груди — видимо, они украшали одежду либо были деталью нагрудника. Возраст находки составил 4800 лет, при этом степень обработки нефрита была такой же, как и на современных украшениях. Сложно представить, чтобы охотник — а сапоги и шапку мужчины украшали зубы изюбра — мог вручную сделать такие кольца и отполировать их.

Фото © ИРНИТУ / Дмитрий Кичигин

Любопытно, что по большей части глазковцы имели генетическую гаплогруппу Q1a2, которая на Земле наиболее распространена среди коренных обитателей Южной и Северной Америки. А ведь эти кольца не всё. На Байкале найдены и топоры из нефрита, и ножи, и даже тонкие полукольца. Официальная наука гласит, что нефрит доставлялся с берегов реки Витим в шестистах километрах от раскопок. Во время изготовления заготовки были якобы "отпилены" от массива, а потом им придали форму "с помощью обстукивания" и отполировали. Но если присмотреться к артефактам из нефрита, то можно сделать и другой вывод: древние охотники брали уже готовое изделие и подгоняли его под свои нужды.

Но пять тысяч лет — это ещё ничего. Как вам понравится древний браслет более сложной формы — разъёмный, с овальной внешней частью, — возраст которого составляет уже 50 тысяч лет? Именно такой браслет был найден в пещере денисовского человека на Алтае. Сначала учёные думали, что он тоже сделан из нефрита, но позже оказалось, что это минерал хлоритолит — ещё более хрупкий материал. Созданное изделие имело толщину менее одного сантиметра, ширину 2,7 сантиметра, и, очевидно, оно точно повторяло форму тонкого женского запястья — отверстие внутри было овальным. С трудом верится, что такое мог создать волосатый обитатель пещеры со лбом, нависшим над глазами подобно балкону.

Удивительным оказалось и то, что браслетом дорожили. Исследование показало, что он ломался дважды, и в первый раз владелец его склеил, при этом края слома были заглажены. Только после повторной поломки его отказались носить. Кто и как его сделал — покрыто мраком. Наверное, опять с помощью долота и зубила.

Неуместные артефакты в курганах

Истринский топор. Фото © Министерство культуры Московской области

В 2019 году в Башкирии археологами в кургане срубной культуры Чумарово-1 был найден необычный топорик-молоток. Сами археологи отмечали, что находка ни в какое сравнение не шла с другими предметами, найденными в том же захоронении. Всё остальное было явно создано соплеменниками погребённых людей, но ритуальный топорик-молоток был словно из другой эпохи. Один из руководителей экспедиции, Максим Стародубцев, сам любовался находкой. В интервью он признавал, что обработка предмета филигранна. Топорик будто только что сошёл со шлифовального станка, а отверстие в нём словно просверлено победитовым сверлом, причём точность изготовления поистине уникальна. Разумеется, топорик никак не согласовывался с костяными иглами и примитивными костяными фигурками, найденными тут же. Возраст могильника — три с половиной тысячи лет. Но кто знает, быть может, перед нами артефакт ещё более древней цивилизации?

В том же году археологами был вскрыт некрополь "Павловская слобода" в Истринском районе, где нашли ещё более интересные "инструменты" древних людей. Их назвали "истринские топоры". Эти каменные топорики удивительны тем, что сделаны из габбро-диорита — чрезвычайно крепкой породы, — при этом в точности повторяют форму топоров, которые могли бы быть созданы при помощи литья. Это если не помнить, что обычно топорики ковали так же, как и ножи. Минимальный возраст находки — четыре с половиной тысячи лет. Сам некрополь принадлежал представителям фатьяновской культуры. Остальные предметы в могильнике опять же не шли в сравнение с топорами — это были примитивно обработанные наконечники для стрел. Откуда под Истрой появились такие топорики и кто их изготовил, покрыто мраком. Причём археологи уверяют: топоры самые что ни на есть боевые. Стукнул разок — и всё, каюк.

Артефакт Исторического музея

Антикитерский механизм, вид спереди. Фото © Wikipedia

В Государственном историческом музее в Москве в одном из залов рязано-окской культуры на витрине лежит предмет, явно напоминающий антикитерский механизм, найденный в Средиземном море. Это железный диск с абсолютно ровными концентрическими кругами по всей поверхности, разделённый полосками железа на равные части. Лежит он там никому не нужный, даже без описания. Подумаешь, на Русской равнине когда-то давно люди изготавливали подобные вещи! Кому это надо... А ведь этот невероятный артефакт был извлечён из древнего могильника на берегах Оки. Можно лишь предположить, что, подобно греческому прибору, это мог быть древний календарь или астрономический прибор.

Хирургический набор из Хакасии

Древние ланцеты, хирургические ножи, зонды и пинцеты — целая коллекция инструментов древнего медика хранится в Минусинском краеведческом музее в Республике Хакасия. Все они принадлежат древней тагарской культуре, представители которой обитали в Хакасии 2800 лет назад. Они строили огромные земляные пирамиды, сравнимые по размерам с египетскими, и прекрасно знали астрономию. Хирургический набор тагарцев был богаче европейских аналогов того же времени — у тагарцев уже тогда были специальные пилы для костей и инструменты для проведения трепанации черепа. Кстати, тут же, в Хакасии, были найдены и черепа со следами трепанации — во многих случаях прооперированные люди выздоравливали и жили ещё какое-то время.

Уральские нанопружины

Фото © Ancient Origins

Эти удивительные артефакты были обнаружены на Урале на берегах рек Нёрада, Кожым и Балбанью в 1991 году в ходе поиска золотых месторождений. Находки представляют собой небольшие стержни, на которые накручены спирали. Самые маленькие имеют размер в доли миллиметра, а самые большие достигают трёх сантиметров. Возраст пород, в которых они были найдены, от десяти тысяч до двух миллионов лет, поэтому споры между учёными идут до сих пор. Масла в огонь подливает тот факт, что самые крупные из "изделий" состоят из меди, а мелкие — из молибдена и вольфрама, большая часть изготовлена с соблюдением пропорций золотого сечения.

Разумеется, учёными было сразу объявлено, что пружины природного происхождения, хотя никто и приблизительно не знает, как они получаются. Однако финские учёные не согласились с выводами российских коллег и долгое время сами изучали артефакты в Хельсинки. Правда, исследования остановились, когда в 1999 году умер энтузиаст Йоханнес Фибег. У российских же учёных нет на исследования ни желания, ни времени, ни денег.

Мегалиты Сибири

Фото © Facebook / Андрей Худоногов

Енисейско-арктическая экспедиция 2021 года, проведённая энтузиастами движения "Тайны мегалитов Сибири", показала неожиданный результат — оказывается, Суломайские столбы могут быть каменными сооружениями древней цивилизации. Об этом в своём отчёте об экспедиции написал её участник Андрей Худоногов. Исследователи неожиданно обнаружили, что верхняя часть столбов совершенно явно крепится к полуразрушенным кубическим постаментам каким-то раствором.

На первый взгляд, мегалиты напоминают разрушенные останцы, однако этот вывод может оказаться ложным, достаточно вспомнить, как сейчас выглядят поющие колоссы Мемнона в Египте, которым "всего лишь" 3400 лет. Обычно эти статуи фотографируют с ракурса, который показывает их в более выгодном свете, но, если зайти с другой стороны, окажется, что они уже почти распались на отдельные бесформенные блоки, что очень похоже на мегалиты Сибири. Возможно, суломайским мегалитам гораздо больше лет, поэтому они мало похожи на древние статуи. Известно, что пробы раствора отправлены на исследование в Красноярск, однако пока результаты не получены.

Авторы Александр Лаврентьев