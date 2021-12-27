Депутат Швыткин назвал "несусветной глупостью" требование украинского политика Мураева к РФ
По мнению парламентария, при обсуждении гарантий безопасности НАТО не имеет права ставить какие-либо условия.
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) носит оборонительный характер и не ставит целью навязать какое-либо поведение другим государствам, поэтому предложение украинского экс-депутата Евгения Мураева потребовать от России прекратить расширение ОДКБ — это несусветная глупость, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин.
В беседе с Лайфом он отметил, что НАТО ведёт наступательную политику в отношении других государств, принуждает страны вступить в альянс постановкой своих режимов, а у ОДКБ совершенно другие задачи, поэтому эти организации несравнимы.
"Требования выдвинула наша страна без каких-либо условий, то есть безоговорочное выполнение в части непродвижения НАТО на Восток и невключения Украины и Грузии в состав альянса. Никаких условий либо встречных каких-либо требований не принимаем. НАТО может сделать что угодно, лишь бы заболтать тему. Но мы не уходим от своего требования", — сказал депутат.
Он добавил, что, если переговоры России и НАТО, запланированные на 12 января, пройдут безрезультатно или альянс не выполнит выдвинутые требования, Москва будет принимать меры военно-технического характера.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В МИД РФ рассчитывают, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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