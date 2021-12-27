Депутат Швыткин назвал "несусветной глупостью" требование украинского политика Мураева к РФ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) носит оборонительный характер и не ставит целью навязать какое-либо поведение другим государствам, поэтому предложение украинского экс-депутата Евгения Мураева потребовать от России прекратить расширение ОДКБ — это несусветная глупость, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин.

В беседе с Лайфом он отметил, что НАТО ведёт наступательную политику в отношении других государств, принуждает страны вступить в альянс постановкой своих режимов, а у ОДКБ совершенно другие задачи, поэтому эти организации несравнимы.

"Требования выдвинула наша страна без каких-либо условий, то есть безоговорочное выполнение в части непродвижения НАТО на Восток и невключения Украины и Грузии в состав альянса. Никаких условий либо встречных каких-либо требований не принимаем. НАТО может сделать что угодно, лишь бы заболтать тему. Но мы не уходим от своего требования", — сказал депутат.