7 мифов о Ленине, в которые пора перестать верить Оглавление Почему скрывали факты? Миф № 1: в юности Ильич испытывал нужду Миф № 2: Ленин ненавидел христиан Миф № 3: Ленин не любил роскошь Миф № 4: исключительная вежливость Миф № 5: Ленин умер от сифилиса Миф № 6: Ленин был германским шпионом Миф № 7: репрессий при Ленине не было Считается, что вождь революции был человеком морали и совести, но это далеко не так. 64080 64080 Фото © ТАСС

Почему скрывали факты?

Советские работы о Ленине больше похожи на "жития святых" — в них в большинстве случаев описывается человек едва ли не с кристальной репутацией. Но, после того как отгремела перестройка, из Ленина стали делать чудовище. При этом почти все историки признают: большинство представлений о Ленине — "испорченный телефон", легенды, передаваемые из поколения в поколение. Проблема ещё и в том, что у вождя революции было около 140 подпольных псевдонимов. По одной из версий, фамилию Ленин в годы подполья он получил вместе с паспортом помещика Николая Ленина, расстрелянного в 1919 году. Некоторые историки полагают, что вместе с чужой фамилией он надел маску, скрывающую его истинное лицо. И к тому, чтобы показать настоящего Ленина народу, граждане СССР были не готовы.

Миф № 1: в юности Ильич испытывал нужду

Официальная пропаганда СССР донесла до народа, что до революции вождь жил бедно и недоедал, но исторические факты утверждают обратное. Проблем с финансами у него не было. Ульяновы унаследовали имение его деда по матери Александра Бланка в селе Кокушкино (с 1964 года — Ленино) с участком 346 десятин (350 гектаров). Также им принадлежал дом в Алакаевке.

Полицейская фотография В.И. Ульянова, декабрь 1895. Фото © Wikipedia

Его мать Мария Бланк, будучи вдовой, получала пенсию за потерю мужа. Когда сын стал профессиональным революционером, высылала ему деньги по первой просьбе. В 1895 году он оказался в Швейцарии, где жил на средства матери. Брат и сестра также финансово ему помогали. После этого два года сидел в тюрьме и, как ценный заключённый, пользовался привилегиями: платные обеды, молоко и минеральная вода, прописанная врачом, любые книги. В 1901 году Ильичу перечислили гонорар за книгу "Развитие капитализма в России" в размере 250 рублей, параллельно приходили бонусы за другие книги и статьи.

Когда РСДРП(б) легализовалась, вождю стали платить ежемесячное жалованье в размере 70 рублей. В 1913 году Надежда Крупская получила наследство от тётушки в размере 7000 рублей. В Швейцарии, Париже и Берлине Ленин снимал шикарные апартаменты, не отказывал себе в кружечке хорошего пива.

К тому же когда советские историографы делали упор на Николае Ульянове, бывшем крепостном, они постоянно "забывали" о матери-дворянке, о чине статского советника, который его отец Илья Ульянов получил ещё в 1879 году. В некоторых документах Ильич подписывался как потомственный дворянин. В его жилах текла кровь немецкой, шведской и еврейской знати. Для мифа, который культивировал Сталин, эти факты были разрушительны, и когда после смерти мужа Крупская спросила, какие мотивы могут быть для сокрытия этой информации, Иосиф Виссарионович лишь ответил: "Молчать об этом абсолютно".

Миф № 2: Ленин ненавидел христиан

Ни в одной его работе не найти критики Евангелия или церковных догматов, чем славен тот же Маркс. Зато там содержится более 700 библейских цитат. Ему полюбились слова апостола Павла: "Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь", трансформировавшиеся в советском лексиконе в лозунг: "Кто не работает, тот не ест".

Формально Ленин был крещён и даже обвенчался с женой. Тем не менее он был убеждённым атеистом. В вопросах религиозной политики придерживался чрезвычайного прагматизма. Например, в рамках ослабления господствующей православной церкви в первые годы РСФСР для некоторых нетрадиционных христианских течений и сект были организованы серьёзные послабления и льготы. Ленин считал сектантов "революционерами в религиозной оболочке" и пытался заигрывать с ними.

Тем не менее, несмотря на враждебное отношение Ильича к институту церкви, он не считал необходимым любой ценой бороться с ней и настраивать против власти большевиков население. По мысли Ленина, отучать от "религиозного гнёта" следовало постепенно, путём пропаганды, без перегибов и оскорблений. Массовые закрытия и разрушения церквей и репрессии против священнослужителей начались уже после смерти Ленина, при Сталине.

Миф № 3: Ленин не любил роскошь

Вождь не терпел пьянства и чревоугодия. За любовь к кутежу от него частенько прилетало Сталину, за разврат — Орджоникидзе. Не переедал, но не отказывал себе в устрицах, деликатесной рыбе, красной и чёрной икре. Так что миф о чёрном хлебе, моркови и пустом чае необоснован.

Но отрицать его любовь к красивым, роскошным вещам всё же не стоит. Его одежда выглядела пусть неброско, но всегда была зарубежного покроя. В его гардеробе были кепки, френчи, пиджаки на все случаи жизни. В его кремлёвских апартаментах имелись туалет, душ и лифт — большая на тот момент редкость. Особняк в Горках, куда он переехал в 1921 году, был оборудован всеми удобствами.

Отдельная история — автопарк Владимира Ильича: лимузин Turcat-Mery 165 FM, перешедший к нему от Керенского, лимузин Delaunay-Belleville 45 1912, разгонявшийся до 110 километров час, особая гордость — Rolls-Royce Silver Ghost ("Серебряный призрак"). Ленин любил качественную музыку и владел обширной фонотекой с пластинками Грига, Шопена, Чайковского, Бетховена, Шуберта, Вагнера. Библиотека вождя насчитывала свыше 100 000 книг, многие из которых ещё тогда считались винтажными и особо ценными.

Миф № 4: исключительная вежливость

Такой вывод можно сделать из обширной ленинианы как в виде книг, так и в виде фильмов. "Батенька", "архигениально", "голубчик", "вы уж, пожалуйста…". Но соратники знали, что Ильич был настоящим мастером брани разных форм и конструкций.

Миф № 5: Ленин умер от сифилиса

В 90-х эта версия стала очень популярной, хотя родилась задолго до распада СССР. Делалось предположение, что срамную болезнь он подцепил в одном парижском борделе. Если даже у него были случайные связи, судебно-медицинская экспертиза это опровергла. У вождя было слабое здоровье с детства. Пламя революции удалось разжечь ценой здоровья: мигрени, бессонницы, обмороки и головокружения стали его постоянными спутниками. Всему виной наследственность и переутомление.

Его отец скончался от кровоизлияния в мозг. В последние годы Ильич боролся с прогрессирующим атеросклерозом сосудов. Больше всего он боялся паралича и через Крупскую даже просил у Сталина яда, в чём ему было отказано. Информация о состоянии его здоровья скрывалась. За два дня до смерти Ильича председатель ВЦИК Калинин с трибуны сообщил собравшимся: "Ленин выигрывает битву против болезни".

Миф № 6: Ленин был германским шпионом

Эта весьма популярная байка была запущена в марте 1917 года прокурором Петро­град­ской судебной палаты. Его, а также Зиновьева, Коллонтай и других большевиков обвиняли в сотрудничестве с Генштабом Германии с целью ослабления и дезорганизации русской армии.

Троцкий, Ленин и Каменев. 1919. Фото © Wikipedia

Пропагандистский аппарат тогдашнего президента США Вудро Вильсона распространил подложные документы, прославившие Ленина на весь мир как "немецкого шпиона". Автором мистификации был писатель Фердинанд Оссендовский. Конечно, так история революции выглядит более увлекательно и похожа на шпионский роман. Но даже знаменитые "немецкие деньги", 230 000 немец­ких марок, главный аргумент в пользу обвинений в шпионаже — вспомоществование швейцарского коммуниста Карла Моора на добровольных началах.

Миф № 7: репрессий при Ленине не было

После XX съезда и осуждения культа личности все грехи свалили на Сталина, якобы отбросившего "ленин­ский метод" и перешедшего к прямому террору. После революции власть большевиков держалась на волоске, и политическое насилие, по словам историка Цуёси Хасегавы, стало инструментом её удержания и укрепления.

ЧК очень скоро стала влиятельной силой. После убийства Моисея Урицкого и покушения на Ленина в 1918 году началось закручивание гаек. Цитата из его августовской телеграммы, которую он послал с больничной койки: "Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, крово­пийцев". С 1919 года началось поголовное истребление казачества. Именно при Ленине появились лагеря, показательные суды и началось преследование политических оппонентов.