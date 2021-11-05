НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Коронавирус
Владимир Путин
Происшествия
Газ
Украина
Спорт
Армия
История
Личные финансы
Политика
В мире
Технологии
Криминал
Шоубиз
Тем временем:

Опубликовано видео с места расстрела мужчины в Химках

Раскрыты детали побега осуждённого за убийство из психбольницы в Подмосковье

Житель Воркуты объяснил "выходом бесов" избиение посетителя магазина молотком

Подростки из Конакова рассказали на допросе, как сожгли заживо трёх бездомных

Хованский пожаловался на проблемы со здоровьем и заявил, что не выживет в СИЗО

Мать Децла показала видео похищения стула с могилы рэпера и обратилась с просьбой к вору

Лайф публикует список членов экипажа и пассажиров рухнувшего под Иркутском Ан-12

Тела пяти погибших нашли на месте крушения Ан-12 под Иркутском

Врач назвал обстрел своей машины и ковидной больницы на Урале местью, но не ему

Самолёт Ан-12 пропал с радаров над Иркутской областью

Убийца продавщицы из Выксы заявил, что смертельный удар предназначался мячику

Раскрыты подробности задержания сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

Звезда "Бригады" Дмитрий Гуменецкий умер вскоре после выхода из колонии

Антисоветские утехи: За какие сексуальные фантазии казнили в СССР

В СССР тема сексуального поведения была особенно острой. Нередко публичные люди обвинялись в чудовищных преступлениях, совершить которые, казалось, не могли в принципе.

4 ноября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Неизвестные подвиги Луначарского

Фото © ТАСС / Н. Фабисович, © Shutterstock

Фото © ТАСС / Н. Фабисович, © Shutterstock

Историк Юрий Готье без обиняков называл Луначарского Лупанарским, что равнозначно кличке Борделев, только с большим латинским изяществом. Полбеды — разврат, но когда публично ты проповедуешь моральную воздержанность, а сам практикуешь оргии, как это было в случае с наркомом Луначарским, то у кого угодно этот факт вызовет вопросы.

В 20-е годы Анатолий Васильевич оборудовал под свои уик-энды особняк на углу Глазовского и Денежного переулков. Там плясали голые балерины (одна из них, Надежда Надеждина, при Брежневе переживёт невероятный карьерный взлёт). На огонёк к Луначарскому заглядывал и Михаил Булгаков, не чуждый разврату, его воображение поражали кокотки, облачённые лишь в перья, туфли да с причёсками.

Для пущей остроты параллельно обнажёнке практиковались спиритические сеансы — наследие эпохи декаданса. Отдельная программа вечеринок — анекдоты про сексуальных маньяков. Также историк Готье свидетельствует в мемуарах о том, что в последние годы жизни Луначарский стал бисексуалом. Для организма такие перевоплощения бесследно не прошли — 26 декабря 1933 года одиозный нарком был сражён не вражеской пулей, а сердечным приступом.

Секс после смерти и презервативы со стразами: Что ещё вы не знали о Древнем Египте

Секс после смерти и презервативы со стразами: Что ещё вы не знали о Древнем Египте

Сталинский порноман Ягода

Фото © Wikipedia, © Shutterstock

Фото © Wikipedia, © Shutterstock

Свидетель и участник головокружительных с точки зрения исторической драматургии времён Генрих Ягода имел нюх на политические тренды того времени, но вот с внутренним "стопором" у него были проблемы. Именно он помог Сталину устранить всех конкурентов на пути к единоличной власти, он разработал эффективный механизм фабрикования политических дел, по которому сядут и будут расстреляны сотни тысяч людей и который впоследствии ударит по нему бумерангом. Генрих Ягода, как только появилась такая возможность, дал волю своим первобытным инстинктам. В его оргиях порой участвовало до сотни человек, также фигурировали секс-игрушки.

По воспоминаниям некоторых коллег и современников Ягоды, он тратил колоссальные средства на содержание любовниц, одна из которых была невесткой пролетарского писателя Максима Горького, на хорошие вина и заграничные побрякушки, которых в СССР попросту не производили. Современный читатель будет удивлён, но даже презервативы в 30-е годы заказывали из-за рубежа, а для Ягоды контрацепцию возили коробками. Кроме того, Ягода стал одним из первых аппаратчиков, в распоряжении которого оказалась внушительная коллекция западной порнографии. При этом на публике Ягода всегда производил впечатление сдержанного человека, которому такие способы отдыха должны быть чужды.

Королева разврата: Зачем Екатерина отправляла фаворитов в постель своей фрейлины

Королева разврата: Зачем Екатерина отправляла фаворитов в постель своей фрейлины

Сексуальный садист Ежов

Фото © Wikipedia, © Shutterstock

Фото © Wikipedia, © Shutterstock

Ежов был человеком нового времени: никакой связи со старыми большевиками, совершившими в 1917 году революцию и стоявшими костью в горле у Сталина, бывший сирота, исполнительный, ограниченный, с полным отсутствием эмпатии, готовый стать верным псом для своего господина. Пара ходов на шахматной доске карьерной игры, удачный брак, личное расположение Сталина. Дембельский аккорд — низвержение с чекистского трона Генриха Ягоды.

Затем — Второй московский процесс, Третий московский процесс, "дело военных", убийство Тухачевского, участие в расстреле 65% высшего командного состава РККА. Убийство Ягоды в 1938 году стало началом конца — уже к тому времени было понятно, что на смену ему придёт более прогрессивный и менее дикий Берия. Покончив с государственными делами, Ежов, подобно римским патрициям на закате римской империи, отправился в сексуальный отрыв.

Умение находить отдых, недоступный каждому, привело его на скамью подсудимых за редкое для СССР преступление. Ежов стал единственным чекистом, которого судили по статье 154 "а" — гомосексуализм. Нет, не только это, были и "измена родине", и "подготовка к вооруженному восстанию и террористическому акту", но гомосексуализм — единственное, в чём он "чистосердечно признался". В феврале 1940 года, через два года после смерти Ягоды, высшая мера по отношению к Ежову была приведена в исполнение.

Авель Енукидзе — почти как Берия

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

В 1922 году незаметный до поры до времени аппаратчик дослужился до секретаря ЦИК. Тогда он и взвалил на себя роль элитного снабженца. Кремлёвцы постоянно нуждались в свежей осетровой и белужьей икре, балыке и лучших винах. Вскоре помимо еды партийному руководству понадобились развлечения другого рода. Енукидзе, имея расположение руководства, быстро сориентировался и организовал "досуговый отдел", доставлявший функционерам партии женщин по первому требованию.

В это же время Авель подружился с Михаилом Калининым, метко наречённым "первым всесоюзным козлом" за непомерную плотскую страсть к балеринам. Как сказал Троцкий: "Невозможно было предугадать, что в этом тихом и кротком изначально человеке проснётся настоящий зверь".

Доступный разврат вскружил Авелю голову и позволил понять, что он любит на самом деле. Оказалось, что ему очень по душе несовершеннолетние девушки. Консервативный поворот в сторону семейной морали и общественной нравственности, произошедший в середине 1930-х годов, имел серьёзные последствия для Енукидзе. Его ждало то, что много лет спустя произойдёт и с Берией, — обвинения в сексуальных отношениях с несовершеннолетними девушками.

В 1935 году уже знакомый нам Генрих Ягода накопал компромат на Авеля, доложил куда нужно и получил сигнал "мочить". После чего с радостью, засучив рукава, принялся за дело. Не спасло "поставщика секса" и то, что сам он был крёстным отцом второй жены Сталина Надежды Аллилуевой. 6 декабря 1937-го он был обвинён в антисоветской деятельности, контрреволюционном заговоре, шпионаже и педофилии. Приговор к высшей мере быстро привели в исполнение.

Гейши-мужчины и верность проституткам. Как была устроена сфера секса в Японии

Гейши-мужчины и верность проституткам. Как была устроена сфера секса в Японии

Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1