Антисоветские утехи: За какие сексуальные фантазии казнили в СССР В СССР тема сексуального поведения была особенно острой. Нередко публичные люди обвинялись в чудовищных преступлениях, совершить которые, казалось, не могли в принципе. 4 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Неизвестные подвиги Луначарского

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Историк Юрий Готье без обиняков называл Луначарского Лупанарским, что равнозначно кличке Борделев, только с большим латинским изяществом. Полбеды — разврат, но когда публично ты проповедуешь моральную воздержанность, а сам практикуешь оргии, как это было в случае с наркомом Луначарским, то у кого угодно этот факт вызовет вопросы.

В 20-е годы Анатолий Васильевич оборудовал под свои уик-энды особняк на углу Глазовского и Денежного переулков. Там плясали голые балерины (одна из них, Надежда Надеждина, при Брежневе переживёт невероятный карьерный взлёт). На огонёк к Луначарскому заглядывал и Михаил Булгаков, не чуждый разврату, его воображение поражали кокотки, облачённые лишь в перья, туфли да с причёсками.

Для пущей остроты параллельно обнажёнке практиковались спиритические сеансы — наследие эпохи декаданса. Отдельная программа вечеринок — анекдоты про сексуальных маньяков. Также историк Готье свидетельствует в мемуарах о том, что в последние годы жизни Луначарский стал бисексуалом. Для организма такие перевоплощения бесследно не прошли — 26 декабря 1933 года одиозный нарком был сражён не вражеской пулей, а сердечным приступом.

Сталинский порноман Ягода

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Свидетель и участник головокружительных с точки зрения исторической драматургии времён Генрих Ягода имел нюх на политические тренды того времени, но вот с внутренним "стопором" у него были проблемы. Именно он помог Сталину устранить всех конкурентов на пути к единоличной власти, он разработал эффективный механизм фабрикования политических дел, по которому сядут и будут расстреляны сотни тысяч людей и который впоследствии ударит по нему бумерангом. Генрих Ягода, как только появилась такая возможность, дал волю своим первобытным инстинктам. В его оргиях порой участвовало до сотни человек, также фигурировали секс-игрушки.

По воспоминаниям некоторых коллег и современников Ягоды, он тратил колоссальные средства на содержание любовниц, одна из которых была невесткой пролетарского писателя Максима Горького, на хорошие вина и заграничные побрякушки, которых в СССР попросту не производили. Современный читатель будет удивлён, но даже презервативы в 30-е годы заказывали из-за рубежа, а для Ягоды контрацепцию возили коробками. Кроме того, Ягода стал одним из первых аппаратчиков, в распоряжении которого оказалась внушительная коллекция западной порнографии. При этом на публике Ягода всегда производил впечатление сдержанного человека, которому такие способы отдыха должны быть чужды.

Сексуальный садист Ежов

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Ежов был человеком нового времени: никакой связи со старыми большевиками, совершившими в 1917 году революцию и стоявшими костью в горле у Сталина, бывший сирота, исполнительный, ограниченный, с полным отсутствием эмпатии, готовый стать верным псом для своего господина. Пара ходов на шахматной доске карьерной игры, удачный брак, личное расположение Сталина. Дембельский аккорд — низвержение с чекистского трона Генриха Ягоды.

Затем — Второй московский процесс, Третий московский процесс, "дело военных", убийство Тухачевского, участие в расстреле 65% высшего командного состава РККА. Убийство Ягоды в 1938 году стало началом конца — уже к тому времени было понятно, что на смену ему придёт более прогрессивный и менее дикий Берия. Покончив с государственными делами, Ежов, подобно римским патрициям на закате римской империи, отправился в сексуальный отрыв.

Умение находить отдых, недоступный каждому, привело его на скамью подсудимых за редкое для СССР преступление. Ежов стал единственным чекистом, которого судили по статье 154 "а" — гомосексуализм. Нет, не только это, были и "измена родине", и "подготовка к вооруженному восстанию и террористическому акту", но гомосексуализм — единственное, в чём он "чистосердечно признался". В феврале 1940 года, через два года после смерти Ягоды, высшая мера по отношению к Ежову была приведена в исполнение.

Авель Енукидзе — почти как Берия

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В 1922 году незаметный до поры до времени аппаратчик дослужился до секретаря ЦИК. Тогда он и взвалил на себя роль элитного снабженца. Кремлёвцы постоянно нуждались в свежей осетровой и белужьей икре, балыке и лучших винах. Вскоре помимо еды партийному руководству понадобились развлечения другого рода. Енукидзе, имея расположение руководства, быстро сориентировался и организовал "досуговый отдел", доставлявший функционерам партии женщин по первому требованию.

В это же время Авель подружился с Михаилом Калининым, метко наречённым "первым всесоюзным козлом" за непомерную плотскую страсть к балеринам. Как сказал Троцкий: "Невозможно было предугадать, что в этом тихом и кротком изначально человеке проснётся настоящий зверь".

Доступный разврат вскружил Авелю голову и позволил понять, что он любит на самом деле. Оказалось, что ему очень по душе несовершеннолетние девушки. Консервативный поворот в сторону семейной морали и общественной нравственности, произошедший в середине 1930-х годов, имел серьёзные последствия для Енукидзе. Его ждало то, что много лет спустя произойдёт и с Берией, — обвинения в сексуальных отношениях с несовершеннолетними девушками.

В 1935 году уже знакомый нам Генрих Ягода накопал компромат на Авеля, доложил куда нужно и получил сигнал "мочить". После чего с радостью, засучив рукава, принялся за дело. Не спасло "поставщика секса" и то, что сам он был крёстным отцом второй жены Сталина Надежды Аллилуевой. 6 декабря 1937-го он был обвинён в антисоветской деятельности, контрреволюционном заговоре, шпионаже и педофилии. Приговор к высшей мере быстро привели в исполнение.

Авторы Евгений Жуков