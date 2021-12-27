Шойгу рассказал о спасении Крыма от нашествия украинских неофашистов в 2014 году

После госпереворота на Украине в Крым могли хлынуть украинские ультранационалисты и наёмники из разных стран мира. От такого сценария полуостров спасло воссоединение с Россией, именно благодаря этому в республике был сохранён мир, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На Украине не мы помогали им, начиная с 2000-х, самим последовательно бить свои горшки, разрушая страну. И слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наёмники из европейских стран и США — прибыли тогда, после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, уверяю, никому бы мало не показалось. Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром", — объяснил министр обороны в интервью газете АиФ.