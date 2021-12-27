В Бурятии отец и сын расчленили тело женщины и спрятали в багажнике машины

В Северобайкальском районе Бурятии выясняются обстоятельства убийства 38-летней женщины, которую мужчина с сыном расчленили и спрятали в багажнике машины, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по РБ.

По данным следствия, вечером 26 декабря в подъезде соседка наткнулась на обильные следы крови, а затем она заметила, как сосед с сыном вынесли из квартиры на улицу большой мешок и погрузили в багажник машины, женщина сообщила в отдел полиции. Для проверки сообщения на место был направлен экипаж ДПС, который и сделал ужасную находку.

"Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили рядом с припаркованным автомобилем пятна бурого цвета и, заглянув внутрь автомобиля, увидели тело человека. В подъезде полицейские обнаружили двоих мужчин, один из которых замывал аналогичные пятна. При последующем осмотре автомобиля в его багажнике обнаружено тело 38-летней женщины", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Бурятии.

По данным полиции, задержанные отец с сыном находились в состоянии алкогольного опьянения. В их квартире под ванной обнаружили топор и два ножа, с помощью которых, предположительно, было расчленено тело. Расследование уголовного дела продолжается.