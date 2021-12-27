Заммэра Москвы Ракова сообщила, что коронавирус всё больше приспосабливается к детям

Коронавирус всё больше приспосабливается к детям, число их госпитализаций за два года значительно увеличилось. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Ситуация с детьми не может не расстраивать. Мы видим, что по мере мутации вируса он всё больше и больше приспосабливается к детям. Мы начали госпитализировать в эту волну по 20–30 детей ежедневно, а при "уханьском" штамме у нас случаи были единичны", — рассказала она.

По словам Раковой, раньше сами дети не болели, но являлись переносчиками инфекции. Сейчас же коронавирус несовершеннолетние переносят не только как классическое респираторное заболевание, но и с осложнениями в виде пневмонии. Заммэра добавила, что на сегодняшний день в Москве ковидом переболело уже 245 тысяч детей, 11 тысяч из которых были госпитализированы.