Певец Дима Билан не лечит алкоголизм, а пытается найти оправдание своей зависимости, поэтому его состояние будет ухудшаться и поклонники увидят ещё более чудное поведение артиста, чем было на концертах в Самаре и Казахстане, сказал Лайфу нарколог и психотерапевт Василий Шуров.

По его мнению, сейчас у певца вторая стадия зависимости, так как он не может контролировать количество выпитого, однако распад личности, характерный для третьей стадии, ещё не начался. При этом эксперт подозревает, что у Билана есть проблемы не только с алкоголем.

"У алкоголиков всегда мифологическое мышление: много работы, я одинок. Хочется уточнить: человек — звезда, мегапопулярный. Он одинок по причине чего? Что ему мешает наладить нормальную жизнь? Если ему нравится состояние одиночества, тогда это не аргумент, что он из-за этого пьёт. Зависимость многолетняя. Выступление в Самаре, когда он опозорился и обещал не повторять, но опять поехал в Казахстан и устроил то же самое. Потом в невменяемом состоянии вышел в прямой эфир", — напомнил нарколог.

Шуров считает, что сейчас Билан даёт оправдательные интервью по наставлению своего музыкального продюсера Яны Рудковской. Однако этого недостаточно, артист должен признать зависимость и пройти лечение, иначе болезнь будет прогрессировать, уверен специалист.