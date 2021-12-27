"Я не могу остановиться": Дима Билан откровенно рассказал о своём алкоголизме
Он подчеркнул, что понимает природу этой проблемы и потому может с ней бороться и идти дальше.
Дима Билан © Instagram / bilanofficial
Российский певец Дмитрий Билан в интервью телеведущей Ксении Собчак признался, что у него есть проблемы с выпивкой, более того, врачи диагностировали у него третью стадию алкоголизма.
"Да, я выпиваю, но моё лицо говорит о том, что я делаю это немного. Я имею такую проблему. Я не могу остановиться, когда я выпиваю. Врач поставил мне третью стадию алкоголизма. Я знаю своего врага в лицо. Я понимаю природу этого, и это позволяет мне идти дальше. Если я напиваюсь, то это от радости", — добавил он в последнем выпуске YouTube-шоу "Осторожно: Собчак".
Напомним, о проблемах певца с алкоголем стало понятно, когда он несколько раз появился на сцене в нетрезвом состоянии. Билан выступал пьяным в декабре 2019 года в Самаре. Позже певец извинился и для спасения своей репутации подарил городу детскую площадку и концерт-извинение, что стоило ему без малого семь миллионов рублей. 28 ноября 2021 года Билан вновь вышел на сцену пьяным, а после записал эмоциональное видеооправдание. Артист сказал, что у него нервный срыв. В последнее время он часто плачет и переживает.
Комментариев: 0