Российский певец Дмитрий Билан в интервью телеведущей Ксении Собчак признался, что у него есть проблемы с выпивкой, более того, врачи диагностировали у него третью стадию алкоголизма.

"Да, я выпиваю, но моё лицо говорит о том, что я делаю это немного. Я имею такую проблему. Я не могу остановиться, когда я выпиваю. Врач поставил мне третью стадию алкоголизма. Я знаю своего врага в лицо. Я понимаю природу этого, и это позволяет мне идти дальше. Если я напиваюсь, то это от радости", — добавил он в последнем выпуске YouTube-шоу "Осторожно: Собчак".