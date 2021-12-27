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Песков заявил, что исчерпывающих решений по "омикрону" пока быть не может

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что справиться с распространением вируса можно только при помощи вакцинации.

27 декабря, 10:10

© Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Каких-то исчерпывающих решений о последствиях омикрон-штамма в России пока не принималось, поскольку информации об этой мутации на данный момент не так много. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С учётом появления и стремительного распространения нового штамма наши вирусологи и медики, они, конечно же, работают и пытаются понять грядущие последствия распространения этого штамма. Пока исчерпывающих каких-то решений на этот счёт быть не может, потому что ещё не так много информации", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

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При этом Песков напомнил, что справиться с распространением вируса можно только при помощи массовой вакцинации. Он также добавил, что сейчас всё зависит в первую очередь от сознательности соотечественников.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что для достижения коллективного иммунитета к ковиду нужна вакцинация 100% граждан. По её словам, ситуация с распространением коронавируса на сегодняшний день стабильная, однако окончательно проблема ещё не разрешена.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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