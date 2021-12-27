Песков заявил, что исчерпывающих решений по "омикрону" пока быть не может

Каких-то исчерпывающих решений о последствиях омикрон-штамма в России пока не принималось, поскольку информации об этой мутации на данный момент не так много. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С учётом появления и стремительного распространения нового штамма наши вирусологи и медики, они, конечно же, работают и пытаются понять грядущие последствия распространения этого штамма. Пока исчерпывающих каких-то решений на этот счёт быть не может, потому что ещё не так много информации", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

При этом Песков напомнил, что справиться с распространением вируса можно только при помощи массовой вакцинации. Он также добавил, что сейчас всё зависит в первую очередь от сознательности соотечественников.