Матвиенко призвала "очень серьёзно подумать" о развитии системы ОМС в России

Система обязательного медицинского страхования в России требует серьёзных переработок, чтобы впредь не происходило ситуаций, когда она не могла бы справиться с форс-мажорными обстоятельствами. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Показала свою слабость, я считаю, наша система медицинского страхования. Она оказалась не готова к этим форс-мажорным обстоятельствам, вызванным ковидом. Я думаю, что нам нужно очень серьёзно подумать о развитии страховой медицины", — подчеркнула она.