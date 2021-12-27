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Матвиенко призвала "очень серьёзно подумать" о развитии системы ОМС в России

По её словам, она оказалась не готова к внезапным обстоятельствам, вызванным пандемией.

27 декабря, 10:04
<p>Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко © VK / <a href="https://vk.com/sovfedinfo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации</a></p>

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко © VK / Совет Федерации

Система обязательного медицинского страхования в России требует серьёзных переработок, чтобы впредь не происходило ситуаций, когда она не могла бы справиться с форс-мажорными обстоятельствами. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Показала свою слабость, я считаю, наша система медицинского страхования. Она оказалась не готова к этим форс-мажорным обстоятельствам, вызванным ковидом. Я думаю, что нам нужно очень серьёзно подумать о развитии страховой медицины", — подчеркнула она.

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Ранее Валентина Матвиенко выступила за дополнительное обсуждение законопроекта о введении ковид-сертификатов, но при этом уточнила, что ко второму чтению документ может быть серьёзно доработан.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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