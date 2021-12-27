Лавров заявил, что переговоры России с НАТО по безопасности не могут длиться бесконечно
Министр подчеркнул, что результат необходим в какой-то определённый промежуток времени.
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото © kremlin.ru (CC BY 4.0)
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не выдвигает ультиматумов, однако переговоры с Западом по гарантиям безопасности не могут идти бесконечно. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
"Главное — это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечной дискуссии, чем Запад славится и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий", — сказал он.
Лавров подчеркнул, что результат необходим в какой-то определённый промежуток времени. При этом глава МИД России добавил, что наша страна не выдвигает никаких ультиматумов.
Напомним, что 15 декабря Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В одном из пунктов документа Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. В результате генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января.
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