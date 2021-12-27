Лавров заявил, что переговоры России с НАТО по безопасности не могут длиться бесконечно

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не выдвигает ультиматумов, однако переговоры с Западом по гарантиям безопасности не могут идти бесконечно. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" .

"Главное — это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечной дискуссии, чем Запад славится и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий", — сказал он.