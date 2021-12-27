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Лавров заявил, что переговоры России с НАТО по безопасности не могут длиться бесконечно

Министр подчеркнул, что результат необходим в какой-то определённый промежуток времени.

27 декабря, 10:01
<p>Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/63210/photos/63732" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru (CC BY 4.0)</a></p>

Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото © kremlin.ru (CC BY 4.0)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не выдвигает ультиматумов, однако переговоры с Западом по гарантиям безопасности не могут идти бесконечно. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

"Главное — это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечной дискуссии, чем Запад славится и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий", — сказал он.

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Лавров подчеркнул, что результат необходим в какой-то определённый промежуток времени. При этом глава МИД России добавил, что наша страна не выдвигает никаких ультиматумов.

Напомним, что 15 декабря Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В одном из пунктов документа Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. В результате генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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