Новоиспечённая чемпионка России по фигурному катанию Камила Валиева будет главным фаворитом Олимпийских игр в Пекине, особенно с учётом результата прошедшего национального первенства. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил руководитель спортивной редакции канала Иван Лосев.

"Против нынешней Валиевой ничего сделать невозможно. Она — главный фаворит Олимпийских игр", — заявил эксперт.

Он также выразил мнение, что нейтральный зритель на чемпионате России болел за Елизавету Туктамышеву, которая могла отобраться на свою первую Олимпиаду в карьере, однако заняла лишь седьмое место по итогам турнира.