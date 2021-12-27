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"Против неё ничего сделать невозможно": Эксперт назвал фигуристку Валиеву главным фаворитом Олимпиады после чемпионата России

По его мнению, нейтральный зритель всё равно поддерживал Елизавету Туктамышеву, которая стала лишь седьмой.

27 декабря, 09:59

Фигуристка Камила Валиева. Фото © Getty Images / Vladimir Pesnya / Epsilon

Новоиспечённая чемпионка России по фигурному катанию Камила Валиева будет главным фаворитом Олимпийских игр в Пекине, особенно с учётом результата прошедшего национального первенства. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил руководитель спортивной редакции канала Иван Лосев.

"Против нынешней Валиевой ничего сделать невозможно. Она — главный фаворит Олимпийских игр", — заявил эксперт.

Он также выразил мнение, что нейтральный зритель на чемпионате России болел за Елизавету Туктамышеву, которая могла отобраться на свою первую Олимпиаду в карьере, однако заняла лишь седьмое место по итогам турнира.

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Напомним, чемпионкой России по фигурному катанию стала 15-летняя Камила Валиева. Второе место заняла Александра Трусова, третья строчка за Анной Щербаковой. Добавим, что все три спортсменки попали в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию, который в январе пройдёт в Таллине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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