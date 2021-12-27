"Она выросла": Американский журналист заявил, что фигуристка Медведева стала новой Тарасовой
По его мнению, она сумела вытеснить из эфира Первого канала Алину Загитову на прошедшем чемпионате России.
Чемпионат России по фигурному катанию 2021 года. Спорткомплекс "Юбилейный". Евгения Медведева во время показательных выступлений, Россия, Санкт-Петербург. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Американский журналист Дэвид Лис заявил, что фигуристка Евгения Медведева существенно прибавила в последнее время и стала "новой Тарасовой".
"Евгения выросла и, как я и предсказывал, стала такой же, как Татьяна Тарасова и Ирина Роднина", — заявил Лис в своём подкасте.
По его мнению, Медведева сумела вытеснить Алину Загитову с Первого канала, выйдя на первый план, на прошедшем чемпионате России в Петербурге. Говоря о взаимоотношениях Медведевой с Тутберидзе, он заметил, что для последней фигуристка является словно дочерью.
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