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"Она выросла": Американский журналист заявил, что фигуристка Медведева стала новой Тарасовой

По его мнению, она сумела вытеснить из эфира Первого канала Алину Загитову на прошедшем чемпионате России.

27 декабря, 08:59

Чемпионат России по фигурному катанию 2021 года. Спорткомплекс "Юбилейный". Евгения Медведева во время показательных выступлений, Россия, Санкт-Петербург. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Американский журналист Дэвид Лис заявил, что фигуристка Евгения Медведева существенно прибавила в последнее время и стала "новой Тарасовой".

"Евгения выросла и, как я и предсказывал, стала такой же, как Татьяна Тарасова и Ирина Роднина", — заявил Лис в своём подкасте.

По его мнению, Медведева сумела вытеснить Алину Загитову с Первого канала, выйдя на первый план, на прошедшем чемпионате России в Петербурге. Говоря о взаимоотношениях Медведевой с Тутберидзе, он заметил, что для последней фигуристка является словно дочерью.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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