Американский журналист Дэвид Лис заявил, что фигуристка Евгения Медведева существенно прибавила в последнее время и стала "новой Тарасовой".

"Евгения выросла и, как я и предсказывал, стала такой же, как Татьяна Тарасова и Ирина Роднина", — заявил Лис в своём подкасте.