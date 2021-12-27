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Биатлонист Гараничев пропустит последнюю гонку "Ижевской винтовки" из-за ларингита

При этом он вышел на старт первых двух заездов соревнований, однако не сумел попасть на подиум.

27 декабря, 08:25

Биатлонист Евгений Гараничев. Фото © Getty Images / Sampics / Corbis

Российский биатлонист Евгений Гараничев пропустит последнюю гонку на турнире "Ижевская винтовка" из-за ларингита, который он заработал на турнире. Об этом ТАСС рассказал тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

"Ещё после первой гонки, которая проходила при очень низких температурах, Женя почувствовал дискомфорт в горле, но вчера решил стартовать. Ночью случился отёк. Утром вызвали врача, так как в команде его нет, он поставил диагноз: ларингит. Придётся отказаться от участия в гонке, здоровье дороже всего", — заявил Кугаевский.

Биатлонист Идинов победил на "Ижевской винтовке", Гараничев стал восьмым

Биатлонист Идинов победил на "Ижевской винтовке", Гараничев стал восьмым

Отметим, что до этого Гараничев пробежал две гонки на "Ижевской винтовке", заняв восьмое и четвёртое место соответственно. Добавим, что текущий сезон он начинал в качестве участника Кубка мира, однако впоследствии был отправлен на Кубок IBU.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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