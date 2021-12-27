Биатлонист Гараничев пропустит последнюю гонку "Ижевской винтовки" из-за ларингита
При этом он вышел на старт первых двух заездов соревнований, однако не сумел попасть на подиум.
Биатлонист Евгений Гараничев. Фото © Getty Images / Sampics / Corbis
Российский биатлонист Евгений Гараничев пропустит последнюю гонку на турнире "Ижевская винтовка" из-за ларингита, который он заработал на турнире. Об этом ТАСС рассказал тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.
"Ещё после первой гонки, которая проходила при очень низких температурах, Женя почувствовал дискомфорт в горле, но вчера решил стартовать. Ночью случился отёк. Утром вызвали врача, так как в команде его нет, он поставил диагноз: ларингит. Придётся отказаться от участия в гонке, здоровье дороже всего", — заявил Кугаевский.
Отметим, что до этого Гараничев пробежал две гонки на "Ижевской винтовке", заняв восьмое и четвёртое место соответственно. Добавим, что текущий сезон он начинал в качестве участника Кубка мира, однако впоследствии был отправлен на Кубок IBU.
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