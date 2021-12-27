Биатлонист Гараничев пропустит последнюю гонку "Ижевской винтовки" из-за ларингита

Российский биатлонист Евгений Гараничев пропустит последнюю гонку на турнире "Ижевская винтовка" из-за ларингита, который он заработал на турнире. Об этом ТАСС рассказал тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

"Ещё после первой гонки, которая проходила при очень низких температурах, Женя почувствовал дискомфорт в горле, но вчера решил стартовать. Ночью случился отёк. Утром вызвали врача, так как в команде его нет, он поставил диагноз: ларингит. Придётся отказаться от участия в гонке, здоровье дороже всего", — заявил Кугаевский.