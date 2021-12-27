Аршавин рассказал, сможет ли "Зенит" безболезненно пережить уход Дзюбы
Ранее стало известно, что петербургский клуб не намерен продлевать контракт с форвардом.
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Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в беседе со "Спорт-Экспрессом" заявил, что пока рано говорить о том, как "Зенит" переживёт возможный уход Артёма Дзюбы, Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого.
"Ещё непонятно, покинут ребята "Зенит" или нет. Окончательное решение, насколько я понимаю, ещё не принято. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмёт на замену. И как новички впишутся в игру", — заявил Аршавин.
Ранее Лайф сообщал, что нападающий Артём Дзюба может перейти в "Рубин" из "Зенита", который не намерен продлевать контракт с форвардом. Добавим, что действующее соглашение игрока с клубом завершится летом 2022 года.
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