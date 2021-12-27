Капитан молодёжной сборной Швейцарии по хоккею заразился ковидом перед матчем с Россией
Встреча состоится в ночь с 27 на 28 декабря. В первой игре наша команда уступила шведам со счётом 3:6.
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Капитан молодёжной сборной Швейцарии по хоккею Саймон Кнак заразился коронавирусом перед матчем с командой России на ЧМ-2022 в Канаде. Об этом в "Твиттере" пишет NHL News.
По информации источника, хоккеист пропустит не только матч с Россией, но и весь оставшийся турнир.
Добавим, что матч Россия — Швейцария состоится сегодня ночью. Начало игры — в 00:30 по московскому времени. В первой встрече наша сборная уступила шведам со счётом 3:6.
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