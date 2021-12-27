Капитан молодёжной сборной Швейцарии по хоккею заразился ковидом перед матчем с Россией

Капитан молодёжной сборной Швейцарии по хоккею Саймон Кнак заразился коронавирусом перед матчем с командой России на ЧМ-2022 в Канаде. Об этом в "Твиттере" пишет NHL News.

По информации источника, хоккеист пропустит не только матч с Россией, но и весь оставшийся турнир.