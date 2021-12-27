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Песков ответил на угрозы Камалы Харрис ввести "невиданные" санкции против России

В Белом доме таким образом пытались вступиться за "суверенитет Украины", на который, по их оценке, может посягать Москва.

27 декабря, 09:59

© Pixabay

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков решил оставить без комментариев заявление вице-президента США Камалы Харрис о введении "самых жёстких санкций" против РФ. Он только напомнил о былых обещаниях американского лидера Джо Байдена.

"До неё (Камалы Харрис. — Прим. Лайфа) это уже несколько раз обещал господин Байден", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Как уже сообщал Лайф, Харрис пообещала России "самые жёсткие, невиданные" санкции из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет" Незалежной. Она также добавила, что Вашингтон поддерживает своих союзников и готов применить санкции, которых ещё не видели раньше.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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