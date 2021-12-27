Земляне в новогодние праздники увидят звездопад и самое большое Солнце

В новогодние праздники жители Земли получат возможность наблюдать максимальную активность метеорного потока Квадрантиды, которая достигнет пика в ночь на 4 января, а ещё самое большое Солнце в году и новогодний парад планет.

Астрономы ожидают до 120 метеоров в час, а это, между прочим, одна-две "падающих" звезды в минуту, главное — не упустить шанс загадать желание.

"Условия наблюдения метеоров в 2022 году благоприятны [на всей территории России]. Молодая Луна не помешает. <…> Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом", — поделилась в беседе с ТАСС руководитель отдела методологического сопровождения Московского планетария астроном Людмила Кошман.

По словам астронома, после полуночи радиант, которым называют область вылета метеоров, будет находиться в созвездии Волопаса, под "ручкой" Ковша Большой Медведицы. Кроме того, в следующий вторник, 4 января, Земля пройдёт перигелий — самую ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. Наша планета в этот день окажется на минимальном расстоянии от Солнца, из-за чего его размер станет максимальным в году, кстати, диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда наблюдается наибольшее расстояние между планетами.

А с конца декабря и до Рождества жители Земли станут свидетелями новогоднего парада планет: в это время на вечернем небе можно увидеть все планеты, за исключением Марса, который становится видимым утром. 3 января любители астрономических явлений смогут наблюдать, как комета Леонарда сближается с Солнцем, а 4 и 5 января к видимым на небосводе планетам присоединится серп молодой Луны. Комета видна на вечернем небе на юге России, Украины и Молдавии, на Кавказе и в странах Средней Азии. Искать объект можно при помощи бинокля или телескопа примерно через 50 минут после захода Солнца.

"Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней "гирляндой", постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем. <…> [Увидеть её] можно вечерами с 16:00 до 18:00 низко над юго-западным горизонтом", — пояснила астроном.