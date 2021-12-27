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Детский сад загорелся в подмосковном Раменском

Всего в общей сложности было эвакуировано 178 детей и 32 взрослых. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

27 декабря, 09:47
<p>Детский сад, где произошло возгорание. © LIFE</p>

Детский сад, где произошло возгорание. © LIFE

В подмосковном Раменском в детском саду произошёл пожар. Как Лайфу сообщил источник, из здания вывели более 200 человек.

Инцидент произошёл в дошкольном учреждении на Молодёжной улице. Всего в общей сложности было эвакуировано 178 детей и 32 взрослых. Возгоранию присвоен ранг повышенной сложности. Причины пожара пока устанавливаются. По предварительной версии, произошло замыкание в электрощитке между первым этажом и подвалом.

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Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области. Сгорело двухквартирное деревянное строение в населённом пункте Александров Гай.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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