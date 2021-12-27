Детский сад загорелся в подмосковном Раменском

В подмосковном Раменском в детском саду произошёл пожар. Как Лайфу сообщил источник, из здания вывели более 200 человек.

Инцидент произошёл в дошкольном учреждении на Молодёжной улице. Всего в общей сложности было эвакуировано 178 детей и 32 взрослых. Возгоранию присвоен ранг повышенной сложности. Причины пожара пока устанавливаются. По предварительной версии, произошло замыкание в электрощитке между первым этажом и подвалом.