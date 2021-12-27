Песков заявил, что работа Кремля отчасти и состоит в подготовке к выборам
Ранее РБК узнал, что предварительные обсуждения на эту тему якобы начались в администрации ещё летом.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в Кремле уже якобы началась подготовка к выборам главы государства 2024 года. По его словам, в этом отчасти и состоит суть ежедневной работы администрации.
"Подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы Администрации Президента и самого президента", — сказал он.
Ранее РБК сообщил, что в Кремле якобы началась подготовка к выборам 2024 года. Предварительные обсуждения на эту тему начались ещё летом, уточняет издание. В частности, шла речь о том, что кампанию нужно планировать не за год, а заранее.
Напомним, сам Владимир Путин заявлял, что пока не решил для себя, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Президент РФ подчеркнул, что пока преждевременно говорить, "кто и что планирует в 2024 году". Песков также утверждает, что темы так называемого транзита власти сейчас нет в Кремле на повестке дня, а обсуждение этого вопроса — "удел и заработок политологов".
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