Песков заявил, что работа Кремля отчасти и состоит в подготовке к выборам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в Кремле уже якобы началась подготовка к выборам главы государства 2024 года. По его словам, в этом отчасти и состоит суть ежедневной работы администрации.

"Подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы Администрации Президента и самого президента", — сказал он.