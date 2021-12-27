Матвиенко: Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет

Информация, что Россия якобы готовит военную операцию против Украины, является очевидным фейком и распространяется для того, чтобы настроить мировое общественное мнение против нашей страны. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты.

"Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам, 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И поэтому совершенно очевидна вся фейковая история этой информации", — сказала она.

Вместе с тем спикер Совфеда обратила внимание, что происходит активное военное освоение территории Украины странами НАТО, что приближает силы альянса к границам нашей страны.