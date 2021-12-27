Матвиенко: Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет
Вместе с тем спикер Совфеда обратила внимание, что происходит активное военное освоение территории Украины странами НАТО, что приближает силы альянса к границам нашей страны.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко © Пресс-служба верхней палаты
Информация, что Россия якобы готовит военную операцию против Украины, является очевидным фейком и распространяется для того, чтобы настроить мировое общественное мнение против нашей страны. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты.
"Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам, 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И поэтому совершенно очевидна вся фейковая история этой информации", — сказала она.
Вместе с тем спикер Совфеда обратила внимание, что происходит активное военное освоение территории Украины странами НАТО, что приближает силы альянса к границам нашей страны.
"Называется это по-другому, но на самом деле идёт активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая протяжённая граница… Это вызывает у нас, безусловно, серьёзную озабоченность", — указала Матвиенко.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
Комментариев: 0