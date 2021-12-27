Матвиенко: На 2021 год пришёлся пик роста цен на продукты
Она подчеркнула, что в новом году необходимо продолжить работу над ценообразованием.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. © VK / Совет Федерации
На уходящий 2021-й год пришёлся самый пик роста цен на продукты. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Прогноз следующего года выглядит более благоприятным. Мы считаем, что пик роста цен пришёлся на этот год. Надеемся, что в следующем году ситуация с инфляцией будет лучше, чем в этом", — сказала она.
По словам Матвиенко, меры, которые принял Центробанк, были эффективными и профессиональными, но не исчерпывающими, поэтому в новом году необходимо продолжать двигаться в направлении сдерживания цен на продовольственные товары.
Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты. Он подчеркнул, что повышение стоимости товаров не может быть связано с пандемией, после чего глава правительства Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен. Позже был представлен план по снижению стоимости продуктов.
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