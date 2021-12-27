Матвиенко: На 2021 год пришёлся пик роста цен на продукты

На уходящий 2021-й год пришёлся самый пик роста цен на продукты. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Прогноз следующего года выглядит более благоприятным. Мы считаем, что пик роста цен пришёлся на этот год. Надеемся, что в следующем году ситуация с инфляцией будет лучше, чем в этом", — сказала она.